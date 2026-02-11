Di GIUSEPPE CRISTINI

CIVIDALE – La VL Pesaro firma a Cividale una vittoria che profuma di maturità, carattere e consapevolezza dei propri mezzi. Non è solo un successo esterno, ma una vera dimostrazione tecnica e tattica che lancia un messaggio forte al campionato: questa squadra sa soffrire, sa leggere le partite e soprattutto sa vincere nei momenti che contano.

Espugnare uno dei campi più caldi d’Italia non è mai semplice, farlo con autorevolezza è il segno di un gruppo che ha trovato identità e fiducia.

Il match è stato un concentrato di energia, concentrazione e lucidità. Gli esterni sono stati protagonisti assoluti: Tambone ha guidato con intelligenza e sangue freddo, Johnson ha portato potenza e presenza costante su entrambi i lati del campo, mentre Bertini ha acceso ritmo e intensità difensiva. Ma ridurre tutto ai singoli sarebbe ingiusto. È stata la squadra, nel suo insieme, a costruire un capolavoro collettivo fatto di rotazioni precise, aiuti puntuali e una difesa che ha saputo spegnere l’entusiasmo del pubblico avversario.

La VL ha mostrato personalità, quella qualità che distingue le buone squadre da quelle pronte per l’alta classifica. Ogni possesso è stato gestito con ordine, ogni momento di difficoltà affrontato senza panico. È qui che emerge la mano del coach Spiro Leka, capace di trasmettere mentalità vincente e disciplina tattica, ma anche libertà di espressione ai suoi giocatori.

Il risultato finale è una vittoria stratosferica che non vale soltanto due punti, ma rafforza convinzioni e ambizioni.

Protagonisti assoluti dicevamo gli esterni, con Tambone e Jazz Johnson a prendersi la scena nei momenti chiave, ma sarebbe riduttivo parlare solo di individualità. È stato il reparto guardie, nel suo insieme, a dare l’impronta decisiva alla partita: ritmo alto, letture intelligenti, difesa aggressiva e capacità di colpire quando serviva. Tambone ha dettato i tempi con leadership e lucidità, Johnson ha acceso il talento e l’imprevedibilità, mentre gli altri esterni hanno garantito equilibrio e sostanza su entrambi i lati del campo.

Dietro questa prestazione, però, c’è una firma tecnica e tattica ben precisa: quella di coach Spiro Leka.

La squadra ha mostrato maturità nelle scelte, gestione dei possessi e capacità di adattamento, segnali evidenti di un lavoro preparato con cura. Non solo schemi, ma mentalità: ordine nei momenti di pressione, fiducia nelle rotazioni e coraggio nelle decisioni. È qui che si vede la crescita di un gruppo che non gioca più solo con entusiasmo, ma con piena consapevolezza dei propri mezzi. Una vittoria costruita con talento in campo e visione in panchina.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati