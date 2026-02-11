mercoledì, Febbraio 11, 2026
In fiamme sull’autostrada un autocarro che trasportava carta

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 7 sull’autostrada A14, in direzione sud al km 227,800, per l’incendio di un autocarro che trasportava carta.
La squadra di Ancona, con il supporto della squadra di Jesi e di tre autobotti, ha provveduto allo spegnimento dell’incendio ed alla messa in sicurezza dell’area.
L’autostrada è stata temporaneamente ridotta ad una corsia di marcia.
Non si registrano persone coinvolte. Presenti sul posto le forze dell’ordine.

 

