Il cortometraggio “Vista Hotel” in concorso alla IV edizione del Premio Film Impresa

ANCONA – Il cortometraggio “Vista Hotel”, realizzato da YUK! Film per Interno Marche in collaborazione con Design Terrae, è ufficialmente in concorso alla quarta edizione del Premio Film Impresa, prestigiosa rassegna dedicata alle opere audiovisive che raccontano il mondo dell’impresa attraverso il linguaggio cinematografico. Il cortometraggio è in selezione nella sezione Narrativa a cura di UMANA Spa; il Presidente di Giuria è Sergio Castellitto.

Fin dall’inizio, l’incontro con Damiano Giacomelli – regista e autore del cortometraggio – e YUK! Film, aveva una direzione chiara: non realizzare un semplice corto promozionale, ma costruire un racconto. “Vista Hotel” rende intimo e universale il rapporto tra Villa Gabrielli e le persone che l’hanno vissuta e continuano a viverla. È una storia di quotidianità di provincia, fatta di gesti, presenze e memorie in cui molti potranno riconoscere una nonna, un padre, un amico.

Il cortometraggio – presentato ufficialmente a febbraio 2025 al Politeama Franco Moschini – celebra così il rapporto autentico e profondo tra un luogo e i suoi abitanti, tra Villa Gabrielli e la città di Tolentino. Una relazione che non si esaurisce nel passato, ma che con Interno Marche continua a rinnovarsi, aprendosi al futuro attraverso il linguaggio del cinema.

La selezione al Premio Film Impresa, rassegna che valorizza le opere capaci di raccontare l’impresa come espressione culturale e sociale, rappresenta un importante riconoscimento per un progetto che unisce memoria e identità territoriale.

“Vista Hotel” è stato scritto e diretto da Damiano Giacomelli e vede tra gli interpreti Andrea Caimmi, Francesca Anna Bellucci, Chiara Giulianelli, Tullia Leoni, Mario Pallotta, Federico Fazioni, Beatrice Vita e Sara Mercorelli.

Il cortometraggio sarà proiettato ufficialmente martedì 3 marzo alle ore 14:30 al Cinema Quattro Fontane di Roma. La cerimonia di premiazione si svolgerà mercoledì 4 marzo dalle ore 18:00, al Cinema Quattro Fontane. Maggiori informazioni su www.filmimpresa.it

