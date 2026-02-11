Al Circolo Tennis Chiaravalle confermata la linea della continuità

Cesare Marcorelli rieletto presidente, quasi invariato il Consiglio direttivo

CHIARAVALLE – Si è svolta l’assemblea dei soci del Circolo Tennis “Roberto Beni” di Chiaravalle, un appuntamento molto partecipato che ha segnato un nuovo passo nel percorso di crescita e consolidamento del nostro sodalizio.

Ad aprire i lavori è stato il presidente Cesare Marcorelli, che nel suo intervento ha ribadito il valore del Circolo che da sempre rappresenta un luogo di incontro, socialità e sport. Un ambiente in cui – ha ricordato – il bene della collettività deve sempre guidare le scelte del direttivo.

A seguire, il consigliere Giovanni Romagnoli ha ripercorso, attraverso immagini e racconti, le attività svolte nell’ultimo biennio: risultati agonistici, eventi, iniziative e momenti significativi che hanno caratterizzato la vita del Circolo.

Il consigliere Lorenzo Torbidoni ha poi illustrato con precisione i bilanci finanziari, evidenziando una gestione solida nonostante le difficoltà legate all’aumento dei costi delle utenze, fronteggiati con attenzione e responsabilità.

L’Avv. Giulio Carlo Torelli ha quindi presentato alla platea le modalità di voto per l’elezione del nuovo consiglio direttivo. L’elevata affluenza ha prolungato lo scrutinio fino a tarda serata, confermando quasi integralmente il precedente consiglio, che si è poi riunito lo scorso lunedì per l’assegnazione delle cariche.

Oltre ai confermati Raffaella Bartozzi, Cesare Marcorelli, Vincenzo Palumbo, Giovanni Romagnoli, Lorenzo Torbidoni e Giulio Carlo Torelli, nel direttivo entra Christian Gioacchini.

Un ringraziamento speciale è rivolto al consigliere uscente Massimo Balducci per il lavoro svolto con grande passione e competenza nell’ultimo biennio.

Ringraziamento che va anche a tutti i candidati non eletti per aver dato la loro disponibilità al servizio del nostro Circolo.

Gli incarichi del Direttivo per il biennio 2026/2027

Cesare Marcorelli – Presidente, responsabile manutenzione strutture del circolo e negli affari generali e rapporti con l’Amministrazione Comunale

Giulio Carlo Torelli – Vicepresidente e responsabile negli affari generali e rapporti con l’Amministrazione Comunale

Lorenzo Torbidoni – Segretario e tesoriere

Vincenzo Palumbo – Responsabile dei rapporti con la Fitp e con la scuola tennis

Raffaella Bartozzi – Responsabile dei rapporti con la scuola tennis

Giovanni Romagnoli – Responsabile comunicazione e rapporti con la stampa

Christian Gioacchini – Responsabile manutenzione strutture del circolo

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati