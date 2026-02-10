Pugilato / Tanto spettacolo sul ring del Centro Paolinelli di Ancona

ANCONA – Dodici combattimenti, quelli disputati domenica pomeriggio sul ring del Centro Paolinelli, edito dalla Dorica 2006, che hanno raccolto un consistente numero di spettatori entusiasti dello spettacolo che è stato sicuramente di ottimo livello.

Il clou proposto, la sfida campanilistica fra gli elite Leonardo Gioacchini della Dorica e Ernis Abazi della Macerata Boxing, disputatasi sulle quattro riprese a torso nudo, è stata avvincente come nelle premesse e si è chiuso in parità. Tre riprese in cui il maceratese ha cercato costantemente la corta distanza con colpi angolati al volto ed al bersaglio grosso mentre l’anconetano si è affidato ad una maggiore velocità ed a colpi d’incontro.

Un combattimento equilibrato che i giudici hanno risolto con un nulla di fatto che premia la generosità di entrambi e che apre la porta ad un altro incontro risolutivo. Ottima comunque la prestazione di entrambi che si sono presentati caricatissimi alla prova.

Anche l’altro match attesissimo: quello fra Alì Karimi della Dorica e Cristian Gaggiotti della Upa ha mantenuto le aspettative. Il verdetto è andato al primo che ha messo in evidenza la solita aggressività che riesce a mantenere per tutte le riprese nonostante la sua non più verde età ed i numerosi combattimenti disputati. Gaggiotti ha cercato di rispondere colpo su colpo e ne è uscita una bella battaglia anche non è riuscito ad eguagliare il suo avversario. Da evidenziare anche la prestazione del dorico Samuel Pontrelli Console, giudicato il migliore pugile della serata, che si è imposto su Samuele Maccioni della Canappa Boxing.

Successo non solo organizzativo della palestra anconetana ma anche e soprattutto tecnico in quanto su undici pugili presentati ha raccolto otto successi un pareggio e solo due sconfitte. Merito soprattutto del tecnico Stefano Caporelli che ha saputo creare una squadra di altissimo livello.

Altri combattimenti degni di nota quelli che hanno visto vincitori Mattia Bruno ai danni del fidardense Vincenzo Maio, Eros Junuz che ha battuto lo jesino Aldo Carlin, Nicolò Di Rocco che si è imposto sul maceratese Leone Messi. Fra gli ospiti, degni di menzione, lo jesino Nichlas Zepa ed i pesaresi Alessandro Buglino e Alessio Bertulli. Graditissima la visita del Vicesindaco di Ancona Giovanni Zinni. Presente anche il Presidente regionale della Federazione Pugilistica Marchigiana Giacomo Bugaro.

Arbitri Giudici: Marco Del Bianco, Thomas Harpula, Musangu Ngeleka, Elisa Pecorari; medico di bordo ring: Alfredo Bressan; Commissario di Riunione: Oreste Mariani; Speaker: Massimo Pietroselli; Addetto al Cronometraggio: David Rocco.

I risultati

Under 15 kg 54: Andrii Fedinchyk (Dorica) b. Tommaso Nardi (Canappa Boxing); Under 17 kg +80: Alessandro Buglino (Boxe Pesaro) b. Alessandro Savini (Dorica); kg 54: Alessio Bertulli (Boxe Persaro) b. Ariq Yousf (Pu. Jesina); Kg 66: Pontrelli Console (Dorica) b. Samuele Maccioni (Canappa Boxing); kg 63: Nicholas Zepa (Pug. Jesina9 b. Danny Petruzzelli (Dorica); Under 19 kg 70: Rocco Santilli (Dorica) b. Daniele Rebba (Pug. Diodato); kg 55: Thomas Bruno (Dorica) b. Diego Mastrogiuseppe (Pug. Diodato); kg 60: Mattia Bruno (Dorica) b. Vincenzo Maio (B.C.Castelfidardo); Elite kg 60; Alì Karimi (Dorica) b Cristian Gagiotti (Upa): kg 70: Eros Junuz (Dorica) b. Aldo Carlin (Pug. Jesina); kg 75: Nicolò Di Rocco (Dorica) b, Leone Messi (Macerata Boxing); kg 65: Leonardo Gioacchini (Dorica) e Ernis Abazi ( Macerata Boxing) pari.

