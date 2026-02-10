In serata un appartamento in fiamme ad Ancona

ANCONA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti in serata in via Alcide De Gasperi ad Ancona per l’incendio sviluppatosi al secondo piano di un edificio di sette.

Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco, con autobotte e autoscala. Con quest’ultima sono state evacuate alcune persone rimaste bloccate ai piani superiori a causa del fumo.

La squadra dei Vigili del fuoco ha spento le fiamme e messo in sicurezza i locali interessati.

