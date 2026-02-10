Alla Mole Vanvitelliana di Ancona la presentazione del libro “Undici sorelle” di Piernicola Silvis

ANCONA – Venerdì 20 febbraio alle ore 18.30 presso la Mole Vanvitelliana di Ancona, si terrà la presentazione del romanzo thriller “Undici sorelle” ultimo lavoro di Piernicola Silvis, autore tra i più apprezzati del noir e del thriller italiano, a moderare l’incontro sarà Simona Rossi.

Foggiano ma residente ad Ancona, Silvis ha alle spalle una lunga e prestigiosa carriera nella Polizia di Stato. Alla carriera investigativa ha affiancato quella letteraria, firmando numerosi thriller di successo. Ha pubblicato “Un assassino qualunque” (Fazi), cui hanno fatto seguito “L’ultimo indizio” (Fazi), e per SEM “La rete Ksenofont”, “Formicae”, “La Lupa”, “Gli Illegali” (Premio Selezione Bancarella 2020), “Storia di una figlia”, “La Pioggia” e nel 2023 “L’errore”.

Nella nuova veste di autore indipendente, esce Undici sorelle, un romanzo ambientato a Rimini che conferma la cifra stilistica dell’autore: storie ad alta tensione psicologica, profondamente realistiche e radicate nell’esperienza diretta del mondo investigativo in cui in dodici drammatici anni, dal Natale dell’88 al 2000, si snodano le vicende del killer Il Figlio del Tempo.

L’incontro alla Mole Vanvitelliana sarà un’occasione per dialogare con l’autore sul romanzo, sulla scrittura e sul rapporto tra realtà investigativa e fiction.

