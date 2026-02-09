Palestina e Venezuela, stesso disegno imperialista

Sabato pomeriggio è previsto un incontro a Jesi

JESI – Dal Centro Studi Libertari “Luigi Fabbri” di Jesi riceviamo: “Nel marasma pianificato da trame sempre più fitte, che agiscono in modo vergognosamente violento e impunito, coinvolgendo tutto e tutti, è indispensabile conservare il lume della ragione. Come? Mantenendoci informati, ascoltando studiosi, esperti al di sopra di ogni sospetto, confrontandoci a mente aperta. Per questo verrà dato all’incontro un taglio seminariale, di approfondimento, oltre i pregiudizi e le opinioni precostituite.

“Invitiamo tutte e tutti ad approfondire con noi i temi cruciali dell’attuale momento della politica internazionale insieme a Gianmarco Pisa, attivista internazionalista, formatore e operatore di pace e Ero Giuliodori dell’Istituito Gramsci di Jesi.

L’appuntamento è per sabato 14 febbraio, alle ore 17, nel Centro Studi Libertari “Luigi Fabbri”, in Via Pastrengo, 1, a Jesi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati