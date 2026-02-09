martedì, Febbraio 10, 2026
Ciclismo / Trittico di apertura a Monsano del master Val Mivola, in evidenza Mentuccia, Scortichini e Barra

Di UMBERTO MARTINELLI

MONSANO – Uno sprint ristretto e un doppio assolo, nell’appuntamento che inaugura in assoluto la stagione marchigiana su strada a Monsano.

I master e i ciclofili della Val Mivola sono protagonisti nella Vallesina, sull’anello della prima tappa del TRITTICO D’APERTURA 2026.

A griffare l’atto d’esordio è l’Acsi del coordinatore regionale Maurizio Giustozzi.

Organizzazione tecnica dell’Appi Bike Le Velò, che accoglie ancora in particolare emiliano-romagnoli, umbri, abruzzesi. Trofeo Paradise in palio.

Il supergentleman Roberto Mentuccia (2P Bellocchi, SGA) si aggiudica la volata dei sempreverdi. Maurizio Zannoni (Maplast, SGB) è bronzo open e capofila dei corridori di lunghissimo corso. Romina Ordonzelli guida le amazzoni, immediatamente seguita da Paola Quattrini. Nella seconda corsa, doppietta gentleman della scuderia organizzatrice. Oro a Gabriel Scortichini  (GB), argento a Giacomo Giuliodori (GA).

L’ultima gara è appannaggio del senior Francesco Barra (U.S. Colonnella, SA), che conduce al successo i colori della scuola teramana. Sul podio, lo scortano Leonardo Buratti e Andrea Lalli (leader SB).

CLASSIFICHE ASSOLUTE

PRIMA CORSA

1.Mentuccia Roberto   2P Bellocchi

2.Sforza Giuseppe   Petruio

3.Zannoni Maurizio   Maplast

4.Troiano Giuseppe   Borello

5.Frittella Luca   Avis Sassoferrato

6.Carloni Giovanni   Lelli Bike

7.Firmani Gaspare   Cycle Promozione Ciclismo

8.Idone Francesco   Petruio

9.Dogna Giovanni   100% Bike

10.Tommasoli Giuliano   Pedale d’Oro

SECONDA CORSA

1.Scortichini Gabriel   Appi Bike Le Velò

2.Giuliodori Giacomo   Appi Bike Le Velò

3.Caliciotti Marco   Picar Ciclomillennio

4.Mangialardo Lorenzo   Team Crainox

5.Mastrovincenzo Mario   Fight Club

6.Cesari Marcello   Team Crainox

7.Giacometti Fabio   Petruio

8.Maronari Mauro   FD Steel

9.Crinò Alessandro   Fight Club

10.Soldi Italo   Appi Bike Le Velò

TERZA CORSA

1.Barra Francesco   U.S. Colonnella

2.Buratti Leonardo   Appi Bike Le Velò

3.Lalli Andrea   Appi Bike Le Velò

4.Sereni Paride   U.C. Petrignano

5.Luku Denian   Torello Cycling

6.Sbaffi Lorenzo   Appi Bike Le Velò

7.Calagreti Mario   Team Alpin

8.Marincioni Diego   Appi Bike

9.Moresco Davide   Capitani Minuterie

10.Castellani Marco    Velo Club Gubbio

Nelle foto (di Lanfranco Passarini): Roberto Mentuccia, supergentleman più veloce; Scortichini e Giuliodori, tandem gentleman leader; Francesco Barra, capofila giovani master; Romina Ordonzelli e Paola Quattrini, amazzoni battistrada

 

 

 

