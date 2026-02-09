Ciclismo / Trittico di apertura a Monsano del master Val Mivola, in evidenza Mentuccia, Scortichini e Barra
Di UMBERTO MARTINELLI
MONSANO – Uno sprint ristretto e un doppio assolo, nell’appuntamento che inaugura in assoluto la stagione marchigiana su strada a Monsano.
I master e i ciclofili della Val Mivola sono protagonisti nella Vallesina, sull’anello della prima tappa del TRITTICO D’APERTURA 2026.
A griffare l’atto d’esordio è l’Acsi del coordinatore regionale Maurizio Giustozzi.
Organizzazione tecnica dell’Appi Bike Le Velò, che accoglie ancora in particolare emiliano-romagnoli, umbri, abruzzesi. Trofeo Paradise in palio.
Il supergentleman Roberto Mentuccia (2P Bellocchi, SGA) si aggiudica la volata dei sempreverdi. Maurizio Zannoni (Maplast, SGB) è bronzo open e capofila dei corridori di lunghissimo corso. Romina Ordonzelli guida le amazzoni, immediatamente seguita da Paola Quattrini. Nella seconda corsa, doppietta gentleman della scuderia organizzatrice. Oro a Gabriel Scortichini (GB), argento a Giacomo Giuliodori (GA).
L’ultima gara è appannaggio del senior Francesco Barra (U.S. Colonnella, SA), che conduce al successo i colori della scuola teramana. Sul podio, lo scortano Leonardo Buratti e Andrea Lalli (leader SB).
CLASSIFICHE ASSOLUTE
PRIMA CORSA
1.Mentuccia Roberto 2P Bellocchi
2.Sforza Giuseppe Petruio
3.Zannoni Maurizio Maplast
4.Troiano Giuseppe Borello
5.Frittella Luca Avis Sassoferrato
6.Carloni Giovanni Lelli Bike
7.Firmani Gaspare Cycle Promozione Ciclismo
8.Idone Francesco Petruio
9.Dogna Giovanni 100% Bike
10.Tommasoli Giuliano Pedale d’Oro
SECONDA CORSA
1.Scortichini Gabriel Appi Bike Le Velò
2.Giuliodori Giacomo Appi Bike Le Velò
3.Caliciotti Marco Picar Ciclomillennio
4.Mangialardo Lorenzo Team Crainox
5.Mastrovincenzo Mario Fight Club
6.Cesari Marcello Team Crainox
7.Giacometti Fabio Petruio
8.Maronari Mauro FD Steel
9.Crinò Alessandro Fight Club
10.Soldi Italo Appi Bike Le Velò
TERZA CORSA
1.Barra Francesco U.S. Colonnella
2.Buratti Leonardo Appi Bike Le Velò
3.Lalli Andrea Appi Bike Le Velò
4.Sereni Paride U.C. Petrignano
5.Luku Denian Torello Cycling
6.Sbaffi Lorenzo Appi Bike Le Velò
7.Calagreti Mario Team Alpin
8.Marincioni Diego Appi Bike
9.Moresco Davide Capitani Minuterie
10.Castellani Marco Velo Club Gubbio
Nelle foto (di Lanfranco Passarini): Roberto Mentuccia, supergentleman più veloce; Scortichini e Giuliodori, tandem gentleman leader; Francesco Barra, capofila giovani master; Romina Ordonzelli e Paola Quattrini, amazzoni battistrada
