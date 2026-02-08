Tetto in fiamme, evacuati due nuclei familiari / VIDEO

CARTOCETO – I Vigili del fuoco sono intervenuti dalle ore 11:15 circa in via Silvio Pellico, nel comune di Cartoceto, per l’incendio del tetto in legno di un’abitazione.

Sul posto le squadre di Pesaro, Cagli e Fano, che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme.

L’intervento si è concluso nel pomeriggio. La struttura, in cui risiedono due nuclei familiari, al momento risulta non fruibile.

QUI SOTTO un video:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati