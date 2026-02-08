Il weekend delle bocce marchigiane, tutti i risultati

3° TROFEO ESSE.BI. SRL AD AMANDOLA (Individuale cat. ABCD)

AMANDOLA – La Bocciofila Amandolese, presieduta da Daniele Cappelletti, ha ospitato domenica 8 febbraio la terza edizione del Trofeo Esse.Bi. Srl, gara nazionale individuale per atleti di tutte le categorie di gioco. Un vero e proprio successo organizzativo visto che, agli ordini del direttore di gara Nico Battistelli, si sono iscritti ben 322 atleti che dal primo mattino fino a sera hanno dato vita a partite combattute, spettacolari e piene di alti contenuti tecnici.

La vittoria è finita nelle mani di Valentino Aleandri (Sambenedettese) che in finale ha avuto la meglio con il punteggio di 12-2 su Ercole Migliozzi (Passo Treia). Terzo posto per Aron Rocchetti (Moscianese), sconfitto in semifinale 12-5 da Aleandri. Quarto Giovanni Innocenzi (Comunanza), battuto in semifinale 12-3 da Migliozzi.

30° TROFEO CITTA’ DI MAROTTA (Individuale cat.A-Coppie cat.B-Coppie cat. CD)

MAROTTA – Gran giornata di bocce quella di domenica 8 febbraio alla Bocciofila Marotta, presieduta da Giannino Ferri. Era infatti in programma la trentesima edizione del Trofeo Città di Marotta, gara diretta da Eros Serafini divisa in tre diverse competizioni: una individuale di categoria A con 45 atleti al via, una per coppie di categoria B con 68 formazioni iscritte e un’altra per coppie di categorie CD con 119 formazioni concorrenti.

La gara individuale A è stata vinta da Enrico Lisotta (Colbordolo) che in finale ha avuto la meglio con il punteggio di 12-11 su Davide Paolucci (Oikos Fossombrone). Terzo posto per Lorenzo Lucarelli (S. Cristoforo Fano) che in semifinale ha ceduto 12-9 a Lisotta. Quarto classificato Alberto Pieraccini (Concordia Pesaro), battuto in semifinale 12-10 da Paolucci.

La gara a coppie di categoria B ha visto il successo dei giovani Alessandro Ferragina-Gianluca Ripanti (Metaurense) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-1 sui romagnoli Massimiliano Brenda-Marco Moretti (Cattolica). Terzo posto per Luciano Muratori-GiorgioTonelli (Oikos Fossombrone), sconfitti in semifinale 12-10 da Ferragina-Ripanti. Quarto Cristiano Lisotta- Davide Palazzini (Lucrezia), battuti in semifinale 12-1 da Brenda-Moretti.

La gara a coppie di categorie CD è stata vinta da Emanuele Cenci-Stefano Donati (S. Cristoforo Fano) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-5 sui padroni di casa Andrea Sorcinelli-Fabrizio Minucci (Marotta). Terzo posto per Roberto Muratori-Remo Antonelli (Lucrezia), sconfitti in semifinale 12-2 da Cenci-Donati. Quarta posizione per Carlo Breccia-Gabriele Pierucci (Ancona 2000), battuti in semifinale 12-8 da Sorcinelli-Minucci.

TROFEO REGIONALE UNDER 12 CITTA’ DI POTENZA PICENA (Squadre e individuale under 12)

POTENZA PICENA – Solita bella giornata di bocce per esordienti come solo nelle Marche può avvenire. Sabato 7 febbraio, quaranta atleti under 12, divisi in otto squadre, hanno dato vita alla Bocciofila Montesanto, presieduta da Maurizio Ascani, al Trofeo regionale under 12 Città di Potenza Picena.

La gara a squadre ha visto il successo dell’Oikos Fossombrone. I migliori quattro ragazzi e le migliori quattro ragazze si sono poi sfidati nelle prove individuali.

Nell’individuale maschile successo per Aldo Cameruccio (Jesina) davanti a Nicolò Solazzi (Lucrezia), Elia Galassi (Corridonia) e Alessandro Marchetti (Castelfidardo).

Nell’individuale femminile vittoria per Anna Raggi (Durantina) (Oikos Fossombrone) davanti a tre atlete del Fossombrone: Giada Ciaffoni Isabella Flamma e Melissa Chiarucci.

