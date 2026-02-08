Biancani dopo la frana sulla Statale: “Anas al lavoro per riaprirla entro stasera”

“Questo episodio dimostra la fragilità della strada e la necessità di trovare una soluzione alternativa. Se ne parla da troppi anni ma ad oggi mancano progetti e risorse”

PESARO – Sono in corso le operazioni per la riapertura della Strada Statale 16, Sottomonte, chiusa nella notte a causa di una frana verificatasi nel tratto di competenza Anas, poco dopo Bagni Due Palme, lungo la direttrice di collegamento tra Pesaro e Fano. «Nella serata di ieri siamo stati costretti a chiudere la strada – spiega il sindaco di Pesaro Andrea Biancani – perché un movimento franoso è arrivato direttamente sulla carreggiata. Questa mattina abbiamo effettuato un sopralluogo insieme agli assessori Mila Della Dora e Sara Mengucci, e soprattutto insieme ai tecnici di Anas, trattandosi di una strada statale, che si sono subito messi al lavoro con l’obiettivo di riaprire la strada entro questa sera».

La frana ha interessato un punto in cui fortunatamente non sono presenti né abitazioni né attività commerciali. Il crollo di blocchi e massi di arenaria ha raggiunto direttamente la sede stradale, danneggiando anche la rete paramassi installata negli anni, rendendo necessaria la chiusura immediata del tratto per motivi di sicurezza.

«I tecnici di Anas sono intervenuti immediatamente, attivando le imprese incaricate che stanno provvedendo alla rimozione dei massi e alla pulizia della strada, oltre a una verifica a monte della frana per garantire le condizioni di sicurezza necessarie. L’obiettivo è quello di riaprire la SS 16 al traffico entro la serata di oggi, salvo imprevisti legati alle verifiche tecniche attualmente in corso. In caso di novità, aggiorneremo tempestivamente la cittadinanza».

Durante il sopralluogo è emerso inoltre che Anas ha già pronto un progetto strutturale di messa in sicurezza di questo tratto di strada, con un intervento più incisivo previsto in primavera, per un investimento stimato tra 1,5 e 2 milioni di euro.

L’episodio riaccende però un tema centrale per la città. «Questa frana – conclude Biancani – dimostra ancora una volta la fragilità di uno dei principali assi viari del nostro territorio, una strada fondamentale di collegamento tra Pesaro e Fano. Se il movimento fosse stato più esteso, avremmo rischiato una chiusura per settimane o mesi. È evidente che questa arteria va attenzionata in modo strutturale e che va riaperto con serietà il dibattito sulla realizzazione di una strada alternativa, perché parliamo di una via strategica per la mobilità e l’economia del territorio. Ritengo che Regione e Comuni di Pesaro e Fano, insieme, debbano chiedere ad Anas un progetto alternativo. l’attuale statale dimostrare sempre più le sue criticità, vedi le periodiche chiusure a causa di frane, Ma la situazione diventa ancora più critica durante l’estate, quando è evidente che questo tratto di strada non riesce più a svolgere il suo ruolo. Se ne parla da troppi anni ma ad oggi mancano progetti e risorse. È ora di agire».

