A Pesaro un’altra frana interrompe la Statale Adriatica
PESARO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti lungo la Strada Statale Adriatica, nel tratto sottostante il Monte Ardizio, a seguito di una frana che ha causato l’interruzione della viabilità.
Mediante l’impiego dell’autoscala è stata monitorata l’area interessata dal dissesto. Al momento la strada risulta chiusa al traffico. È stata inoltre disposta la chiusura della linea ferroviaria sul lato monte.
Sul posto è presente personale delle Ferrovie, impegnato nel presidio dell’area per la sicurezza dei treni in transito sul binario lato mare.
Le verifiche proseguiranno anche con l’ausilio di droni, al fine di effettuare una valutazione approfondita della situazione.
Sul posto Polizia Locale, Polizia Stradale e personale dell’Anas.