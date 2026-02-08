A Pergola sono iniziati i lavori per il restauro delle mura storiche

PERGOLA – Sono ufficialmente iniziati i lavori per la tutela e il restauro delle mura storiche di Pergola e per il recupero del percorso pedonale lungo l’antica cinta muraria. La ditta incaricata ha già avviato le prime lavorazioni, segnando l’inizio concreto di un intervento strategico per la valorizzazione del patrimonio storico e identitario della città.

“Un’opera molto importante che guarda al recupero delle mura e allo sviluppo turistico di Pergola – esordisce il sindaco Diego Sabatucci –. Si tratta infatti di un progetto avviato già nel 2019 dalla nostra giunta ‘Pergola nel Cuore’, poi abbandonato nei cinque anni successivi. Oggi, con determinazione e amore per la città, lo riprendiamo e lo portiamo avanti con forza, per una visione precisa incentrata sul turismo”.

L’attuale progetto esecutivo è frutto di un importante lavoro di progettazione avviato dalla giunta di Pergola nel Cuore che ha permesso di vincere un bando regionale dedicato al recupero e alla valorizzazione delle mura storiche. Per l’esattezza, un finanziamento di 341.662 euro su un progetto complessivo di 500mila euro, che rappresenta un passo concreto verso la riqualificazione di un patrimonio identitario della città dei Bronzi.

L’assessore Luca Castratori che ha seguito da vicino l’avvio delle operazioni e le prime lavorazioni spiega l’intervento: “Il progetto nasce dall’esigenza di valorizzare un patrimonio storico di grande rilievo, restituendo vita e dignità alle antiche mura e creando un percorso pedonale accessibile che ne segua il tracciato. Un itinerario che unirà le zone delle Tinte e delle Conce, due dei quartieri più antichi di Pergola, arricchendosi di scorci paesaggistici di rara bellezza.

L’intervento – aggiunge – prevede l’utilizzo di materiali naturali e innovativi, con particolare attenzione all’accessibilità per le persone con disabilità, per garantire un’esperienza inclusiva e sicura a tutti. Non mancheranno elementi di arredo urbano e un’attenta progettazione dell’illuminazione, per offrire una fruizione serena anche nelle ore serali”.

Il primo cittadino Sabatucci conclude: “Ringraziamo la Regione Marche e l’assessore Francesco Baldelli per i bandi di finanziamento emanati, che offrono ai Comuni una concreta opportunità di valorizzazione e sviluppo. Grazie a questi strumenti possiamo investire sulla tutela e sul restauro conservativo delle mura, sul ripristino dell’accessibilità e sulla promozione del nostro patrimonio culturale, attraverso impianti, allestimenti e arredi che renderanno Pergola sempre più accogliente, attrattiva e vivibile”.

