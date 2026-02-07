Un concerto di Benedetto Chieffo in memoria del padre Claudio e di don Alberto Pianosi

Di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Sabato 28 febbraio, alle ore 18.00, presso la Cattedrale di San Ciriaco di Ancona, si terrà il Concerto di Benedetto Chieffo, in memoria del padre Claudio e di don Alberto Pianosi.

Si tratta di un imperdibile incontro musicale, che prende spunto dalla ricorrenza, nello scorso dicembre 2025, del 50° Anniversario dell’Ordinazione sacerdotale di don Alberto Pianosi.

Partiamo allora da quel momento risalente a cinquanta anni fa, ma sempre vivo.

Era il 6 dicembre 1975: nella chiesa anconetana di Santa Maria delle Grazie, l’Arcivescovo di Ancona Mons. Carlo Maccari ordinava sacerdote don Alberto Pianosi, che aveva operato in qualità di diacono presso quella parrocchia. Ero presente, come tanti giovani che avevano conosciuto il diacono Alberto Pianosi proveniente dalla Lombardia, ma originario di Senigallia dove era nato nel 1942.

Don Alberto, di provenienza meneghina, era insegnante di religione presso l’istituto Tecnico Commerciale ad indirizzo Mercantile “Benvenuto Stracca” di Ancona.

In un periodo che vedeva già i segni di una “scristianizzazione” della società italiana, colpiva la figura di un giovane sacerdote sorprendentemente certo della propria fede, aperto al confronto con tutte le realtà del mondo che incontrava, forte di un sicuro radicamento alla Chiesa. Per molti miei amici, don Alberto è stato come un padre, una sorta di faro nella notte, un sicuro riferimento al quale potevi sempre rivolgerti, e che non mancava mai di ascoltarti e stupirti.

Don Alberto è scomparso il 10 agosto 2022, dopo essere stato impegnato, nella Chiesa anconetana, in diverse realtà pastorali, parrocchiali, presso la Curia, come economo, rettore della chiesa di Santa Maria della piazza e sacerdote del Capitolo della Cattedrale di san Ciriaco.

Cresciuto nell’esperienza del Movimento di educazione ecclesiale di Comunione e Liberazione, egli ha proposto ad ognuno la vita della Chiesa come ambito nel quale riscoprire le esigenze profonde della propria vita. Uomo di profonda cultura, di grande umanità e sorprendente umiltà, è stato realmente compagno di viaggio verso il destino per quanti hanno aperto la propria vita alla possibilità di un incontro decisivo.

Alcuni “amici della prima ora” di don Alberto vogliono condividere il ringraziamento per questi quasi cinquanta anni di compagnia nella Fede proponendo l’ascolto delle canzoni di Claudio Chieffo, il noto cantautore che aveva già animato un concerto del dicembre 2000, in occasione dei venticinque anni di sacerdozio di don Alberto.

Di Chieffo sono note, nella liturgia sacramentale, canzoni come “Il seme”, “Io non sono degno”, “Lui mi ha dato i cieli da guardar”. Molti suoi brani sono stati cantati dallo stesso Chieffo davanti a Papa Giovanni Paolo II, in occasione dei tanti incontri con le realtà ecclesiali. Claudio Chieffo non è stato un semplice cantautore cattolico: le sue canzoni lo hanno portato a dialogare con “colleghi” come Giorgio Gaber e Francesco Guccini, oltre che a collaborare con musicisti come Mark Harris e David Horowitz.

L’intera sua produzione musicale è stata caratterizzata dal desiderio di “cantare la vita in tutte le sue manifestazioni: la gioia, il dolore, l’amicizia, l’esigenza di giustizia, la sete di felicità, il bene e il male…”, avendo incontrato “una faccia della Chiesa che si chiama Cielle” che lo aveva educato a “essere come la Chiesa: cattolici, universali, desiderosi di incontrare tutti di cantare al cuore di ognuno” (vedi intervista pubblicata sul giornale cattolico “Avvenire”).

Claudio Chieffo è tornato alla Casa del Padre nell’agosto del 2007.

Nel concerto del 28 febbraio le sue canzoni saranno interpretate dal figlio secondogenito Benedetto.

L’evento è collocato nell’ambito della Campagna Tende 2025/2026 di AVSI, organizzazione della società civile che dal 1972 realizza progetti di sviluppo e di aiuto umanitario.

Siamo tutti invitati a partecipare per condividere un gesto di ringraziamento e gratitudine per questi due grandi amici scomparsi, don Alberto Pianosi e Claudio Chieffo, che hanno lasciato una presenza che rimarrà per sempre nella storia di molti di noi.

Per meglio conoscere la figura di Claudio Chieffo le cui canzoni, secondo alcuni Autorevoli storici, rappresentano un vero e proprio libro della presenza del movimento di Comunione e Liberazione, suggeriamo le sottoindicate letture:

​Articolo di Benedetto Chieffo del marzo 2015, al link https://www.tempi.it/chieffo-regalo-piu-bello-a-mio-padre-lo-ha-fatto-quel-popolo-che-ha-cantato-le-sue-canzoni-davanti-al-papa/

