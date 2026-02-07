Cinque feriti questa mattina in uno scontro lungo la superstrada

FANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, alle ore 8.40, lungo la superstrada SS 73 bis, in direzione Fano, per un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli.

Cinque le persone coinvolte, alcune delle quali sono state estratte dagli abitacoli dalla squadra intervenuta, in collaborazione con il personale sanitario del 118.

Durante le operazioni di soccorso la circolazione è stata temporaneamente interrotta.

Sul posto presente la Polizia Stradale per i rilievi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati