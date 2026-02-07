ATLETICA / Alice Pagliarini ancora regina dello sprint / FOTO

Quarto titolo consecutivo sui 60 al PalaCasali di Ancona per la marchigiana nei Tricolori giovanili. Argento per Coppari, bronzo per Marini con record regionale e Pierantoni. Domenica il day 2



ANCONA – Giornata esaltante per le Marche, la prima dei Campionati italiani juniores e promesse al PalaCasali di Ancona con quattro medaglie e tanti piazzamenti. Vince di nuovo Alice Pagliarini nei 60 metri, stavolta tra le under 23 ed è il quarto titolo consecutivo se si contano anche i trionfi degli anni scorsi da allieva (under 18) nel 2023 e la doppietta juniores (under 20) nel 2024 e nel 2025. Un altro fantastico successo per la fanese delle Fiamme Gialle, vent’anni ancora da compiere, che si conferma imbattibile alle rassegne tricolori. In finale la velocista allenata dal papà-coach Andrea corre in un ottimo 7”30 a soli due centesimi dal recente personale per aggiudicarsi il duello con Alessandra Gasparelli (Olimpus San Marino), più grande di due anni, seconda in 7”32. Nel peso promesse si prende l’argento Sofia Coppari, fabrianese in gara per il club scudettato dell’Atletica Brescia, con 14.34.

Emozioni forti per due medaglie di bronzo. Splendido il terzo posto di Elisa Marini nei 3000 di marcia promesse con 12’57”41 migliorando il proprio limite di pochi giorni fa (13’05”50) e soprattutto il record regionale assoluto che apparteneva a una fuoriclasse come Elisabetta Perrone (13’00”31 nel lontano 1993). La portacolori del Cus Macerata, cresciuta sotto la guida tecnica di Diego Cacchiarelli, si dimostra sempre più in progresso dopo gli acuti della scorsa stagione anche in maglia azzurra. È un ritorno sul podio a livello nazionale per Michela Pierantoni (Atl. Avis Macerata), terza nei 60 juniores con 7”60 in finale e il personal best di 7”59 in semifinale. Che gioia per la sprinter di Esanatoglia, allenata da Massimiliano Poeta a Fabriano e anche da Sergio Biagetti a Macerata, già capace di conquistare due medaglie da cadetta (bronzo nel 2022 e argento nel 2023).

Nella marcia applausi anche nei 3000 juniores per Sofia Tomassoni (Cus Macerata), quarta con il personale di 13’48”91, e per Giulia Ferri (Asa Ascoli Piceno) che è quinta in 13’57”61 nonostante una penalità di 30 secondi mentre chiude sesta Margherita Discepoli (Sef Stamura Ancona) in 14’18”93. Sulla pedana del peso promesse finisce al sesto posto Marco Nardocci (Asa Ascoli Piceno, 14.99), settimo per Marsel Provenziani (Grottini Team Recanati) nei 1500 juniores in 4’02”36 e per India Gray (Team Atl. Marche) nel lungo juniores con 5.70, ottavi Filippo Angelini (Team Atl. Marche, 6.48 nel lungo juniores) ed Elena Marchionni (Collection Atl. Sambenedettese, 1.66 nell’alto juniores).

Il risultato di spicco è il primato italiano U20 dei 3000 di marcia firmato dalla vicecampionessa europea Serena Di Fabio, che con 12:40.77 toglie altri sei secondi al limite nazionale che gli apparteneva dallo scorso inverno (12.46.60).

Nel tacco-e-punta da segnalare anche le prestazioni della promessa Giulia Gabriele (12:31.81) e dello junior Alessio Coppola, oltre un minuto di personale nei 5000 (19:30.77) per diventare il terzo U20 italiano di sempre. Il rettilineo del PalaCasali incorona i campioni e le campionesse dei 60: tra le promesse vince Yassin Bandaogo (6.65) a due centesimi dal personale, tra gli juniores i successi vanno a Daniele Inzoli (6.72 PB) e a Carlotta Suppini che scende a 7.40 e batte al fotofinish Margherita Castellani per soli tre millesimi. Progressi nell’asta per Leonardo Scalon, campione juniores con 5,35 e secondo italiano U20 di sempre.

Dal punto di vista agonistico, la sfida più appassionante è quella dei 1500 juniores con l’ultimo giro completamente spalla a spalla tra Alessandro Casoni e Valerio Ciaramella, appaiati sul traguardo con 3:57.35 e divisi da soli quattro millesimi in favore di Casoni. La storia del giorno, invece, è quella di Mah Seye: titolo del lungo promesse con 6,10, ispirata dal nonno Abdoulaye Seye che fu bronzo alle Olimpiadi di Roma ’60 nei leggendari 200 metri vinti da Livio Berruti.

Domenica la seconda giornata ad Ancona: altri 30 titoli italiani in palio, da seguire tra gli altri Destiny Omodia nella finale dei 400 promesse, diretta streaming dalle 9 su www.atleticaitaliana.tv e app SportFace.

RISULTATI ATLETI MARCHIGIANI

1. Alice Pagliarini (Fiamme Gialle) 60 promesse 7”30 finale, 7”48 batt.

2. Sofia Coppari (Atl. Brescia 1950) peso promesse 14.34

3. Michela Pierantoni (Atl. Avis Macerata) 60 juniores 7”60 finale, 7”59 pb semifinale, 7”60 batt.

3. Elisa Marini (Cus Macerata) marcia 3000 promesse 12’57”41 pb

4. Sofia Tomassoni (Cus Macerata) marcia 3000 juniores 13’48”91 pb

5. Giulia Ferri (Asa Ascoli Piceno) marcia 3000 juniores 13’57”61 pb

6. Marco Nardocci (Asa Ascoli Piceno) peso promesse 14.99

6. Margherita Discepoli (Sef Stamura Ancona) marcia 3000 juniores 14’18”93

7. Marsel Provenziani (Grottini Team Recanati) 1500 juniores 4’02”36

7. India Gray (Team Atl. Marche) lungo juniores 5.70

8. Filippo Angelini (Team Atl. Marche) lungo juniores 6.48

8. Elena Marchionni (Collection Atl. Sambenedettese) alto juniores 1.66

9. Valeria Carnevali (Sef Stamura Ancona) 1500 juniores 4’45”75

10. Francesco Pagliarini (Atl. Fano Techfem) 60 juniores 6”91 semifinale, 6”94 batt.

15. Riccardo Picchio (Team Atl. Marche) marcia 5000 juniores 25’06”35

20. Valerio Tagliaferri (Atl. Fano Techfem) 400 juniores 49”97

22. Gabriele Cicconofri (Sef Stamura Ancona) 60 juniores 7”06 semifinale, 7”02 pb batt.

30. Giulia Properzi (Sport Atl. Fermo) 60 promesse 7”94

rit. Virginia Bancolini (Sef Stamura Ancona) 1500 promesse

qualificato per la finale

Destiny Omodia (Sef Stamura Ancona) 400 promesse 48”00 batt.

RISULTATI COMPLETI: https://www.fidal.it/risultati/2026/COD14439/Index.htmù

Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor di altetica leggera 2026 | Ancona, PalaCasali, 07/08.02.2026 | Foto: Francesca Grana/FIDAL Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor di altetica leggera 2026 | Ancona, PalaCasali, 07/08.02.2026 | Foto: Francesca Grana/FIDAL Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor di altetica leggera 2026 | Ancona, PalaCasali, 07/08.02.2026 | Foto: Francesca Grana/FIDAL Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor di altetica leggera 2026 | Ancona, PalaCasali, 07/08.02.2026 | Foto: Francesca Grana/FIDAL Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor di altetica leggera 2026 | Ancona, PalaCasali, 07/08.02.2026 | Foto: Francesca Grana/FIDAL Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor di altetica leggera 2026 | Ancona, PalaCasali, 07/08.02.2026 | Foto: Francesca Grana/FIDAL Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor di altetica leggera 2026 | Ancona, PalaCasali, 07/08.02.2026 | Foto: Francesca Grana/FIDAL Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor di altetica leggera 2026 | Ancona, PalaCasali, 07/08.02.2026 | Foto: Francesca Grana/FIDAL Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor di altetica leggera 2026 | Ancona, PalaCasali, 07/08.02.2026 | Foto: Francesca Grana/FIDAL Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor di altetica leggera 2026 | Ancona, PalaCasali, 07/08.02.2026 | Foto: Francesca Grana/FIDAL Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor di altetica leggera 2026 | Ancona, PalaCasali, 07/08.02.2026 | Foto: Francesca Grana/FIDAL

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati