AnconAmbiente presenta il Bilancio di Sostenibilità 2024

Innovazione e green economy al centro della strategia aziendale. La presentazione si terrà mercoledì 11 febbraio, alle ore 11, presso la Sala del Consiglio della Facoltà di Economia Giorgio Fuà

ANCONA – AnconAmbiente S.p.A., azienda leader nella gestione dell’igiene ambientale nelle Marche, presenta il proprio Bilancio di Sostenibilità 2024, un documento che sintetizza l’impegno dell’azienda in termini di ambientalismo responsabile, governance trasparente e innovazione sociale. L’evento si terrà mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 11:00, presso la Sala del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”, Università Politecnica delle Marche, in P.le Martelli n. 8, ad Ancona.

Il Report consolida il percorso di AnconAmbiente verso un modello operativo sostenibile, in linea con i principi della circular economy e le migliori pratiche ESG, e conferma l’obiettivo dell’azienda di affermarsi come punto di riferimento regionale per la gestione efficiente e innovativa dei rifiuti.

Alla presentazione interverranno Antonio Gitto, Presidente di AnconAmbiente S.p.A., Maria Serena Chiucchi, professoressa di Economia Aziendale del Dipartimento di Management della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”, e Marco Giuliani, docente di Economia Aziendale dello stesso Dipartimento.

L’incontro offrirà l’occasione di approfondire le strategie di sostenibilità e innovazione dell’azienda, evidenziando come AnconAmbiente stia integrando tecnologie avanzate, digitalizzazione dei processi e sistemi di tracciabilità per migliorare la gestione dei rifiuti e ridurre l’impatto ambientale. Con il Report 2024, AnconAmbiente ribadisce il proprio impegno a promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo, capace di generare valore concreto per il territorio e le comunità locali, consolidando la propria leadership nella green economy regionale.

