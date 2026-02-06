Donne del Vino delle Marche, eletta la nuova delegata per il triennio 2026–2028

CAMERANO – Le Donne del Vino della Marche, hanno eletto per il prossimo triennio la nuova delegata e due vice delegate. La neo delegata è Nazzarena Ceci Togni, produttrice, che sarà coadiuvata dalla Sommelier Stefania Palazzesi e dalla giornalista Manolita Scocco.

Nel programma del triennio 2026-2028 restano al primo posto la valorizzazione e la promozione de vini delle donne marchigiane, la coesione e la trasversalità culturale nella narrazione del vino e della sua identità.

Partecipazione e vivacità hanno caratterizzato l’assemblea delle Donne del Vino delle Marche per l’elezione degli organi direttivi, svoltasi due giorni fa a Camerano.

Al consesso, cui hanno partecipato 36 associate, le candidate alla carica di delegata e di vice delegate si sono presentate appassionatamente, mettendosi in gioco per concorrere al lavoro di sostegno al comparto enologico declinato al femminile che la Delegazione conduce da anni.

Dalle urne è uscito il nome della nuova delegata, Nazzarena Ceci Togni, veterana dell’Associazione e impegnata da sempre nella produzione e commercializzazione del vino.

Accanto alla delegata, sono uscite vincitrici, le due vice delegate: Stefania Palazzesi, sommelier e Manolita Scocco giornalista televisiva per una emittente marchigiana.

Durante l’assemblea vi è stato un momento dedicato al ricordo di Serenella Randelli, pioniera e prima delegata delle Donne del Vino delle Marche, deceduta alla fine dello scorso anno.

Il lavoro dell’Associazione proseguirà cogliendo le sfide di un momento storico non facile senza perdere di vista gli obiettivi di promozione e valorizzazione dei vini di elevata qualità, declinati naturalmente al femminile, che le associate producono. Riconoscendo al vino una valenza culturale, una delle sfide più urgenti, è rappresentata proprio dal creare eventi e occasioni che possano offrire una trasversalità culturale, tra i prodotti e la loro narrazione, creando connessioni con altri ambiti culturali, come ad esempio il turismo dedicato, non di massa, e anche con altri ambiti del mondo culturale.

Dall’Associazione delle Donne del Vino, costituita da produttrici, sommelier, giornaliste di settore, divulgatrici, enotecarie e ristoratrici, va alle neo elette, un augurio di buon lavoro.

