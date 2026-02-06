Contatori elettrici in fiamme, allontanate nella notte sei famiglie

OSIMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 23.30 circa in via Cialdini, ad Osimo, per l’incendio di alcuni contatori elettrici nel vano scala di un condominio.

Sul posto è intervenuta la squadra di Osimo, con il supporto del personale di Ancona con l’autoscala e il funzionario di servizio dei Vigili del fuoco, che ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area dell’incendio.

È stato richiesto l’intervento della ditta dei servizi elettrici per il distacco della corrente.

A scopo precauzionale sono state evacuate sei famiglie residenti nello stabile.

