A Fano continuano le visite alla Basilica di Vitruvio

Dopo il tutto esaurito dello scorso weekend tornano i percorsi accompagnati nel cuore di Fanum Fortunae

FANO – Dopo il grande successo dello scorso fine settimana, che ha registrato il tutto esaurito in tutti i turni, tornano anche questo weekend i percorsi accompagnati “Alla scoperta di Vitruvio”, l’itinerario nel cuore della Fano romana che mette al centro la Basilica di Vitruvio in Piazza Andrea Costa e la collega ad alcuni tra i principali presìdi archeologici cittadini, con partenza dal Museo del Palazzo Malatestiano. La formula rimane invariata: gruppi accompagnati, numero chiuso e un percorso che mette in rete i luoghi simbolo di Fanum Fortunae.

«Questa non è una semplice visita: è un viaggio nella nostra identità – dichiara il Sindaco di Fano, Luca Serfilippi –. Il tutto esaurito dello scorso fine settimana ci ha dato la prova più bella: quando la storia torna viva, la gente vuole esserci, guardarla da vicino, sentirla propria. La Basilica di Vitruvio, insieme al patrimonio archeologico diffuso della città, ci offre un’occasione straordinaria per raccontare Fano al mondo con la forza della sua storia e della sua bellezza. Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare: per la prima volta, dopo duemila anni, abbiamo la possibilità di avvicinarci a un valore che appartiene a tutti».

«Questi percorsi – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Lucia Tarsi – sono un modo concreto per trasformare la scoperta in conoscenza e partecipazione, passo dopo passo, attraverso un racconto unitario della Fano romana. È un invito a cittadini e visitatori a riscoprire il museo e l’archeologia diffusa della città, con un’esperienza curata, accessibile e di qualità. Dopo il successo e il tutto esaurito dello scorso weekend, ripartiamo anche questo fine settimana con la stessa formula, mantenendo attenzione all’accoglienza e all’organizzazione».

I percorsi si svolgeranno anche questo weekend con turni organizzati e accompagnati. Ogni turno prevede un massimo di 30 partecipanti.

Il biglietto ha un costo di € 10,00 e può essere acquistato presso la biglietteria del Museo oppure online sulla piattaforma LiveTicket, fino ad esaurimento posti. È prevista la gratuità per visitatori sotto i 18 anni, disabili e loro accompagnatori.

Il percorso comprende: Museo del Palazzo Malatestiano (Sala Morganti e Sezione Archeologica), Basilica di Vitruvio in Piazza Andrea Costa, Area archeologica di S. Agostino, Area archeologica della Mediateca Montanari e Museo della Via Flaminia.

Alla scoperta di Vitruvio

Percorsi accompagnati alla Basilica e al patrimonio archeologico di Fanum Fortunae

Orari

Sabato: 15.30 – 16.15

Domenica: 10.00 – 10.45 | 15.00 – 15.45

Max 30 partecipanti a turno

Biglietti: € 10,00 – acquistabili in biglietteria o su LiveTicket fino ad esaurimento posti

Gratuito: under 18, disabili e accompagnatori

Percorso di visita

Museo del Palazzo Malatestiano – Sala Morganti e Sezione Archeologica

Basilica di Vitruvio, Piazza Andrea Costa

Area archeologica S. Agostino

Area archeologica Mediateca Montanari

Museo della Via Flaminia

INFO / Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano – Piazza XX Settembre, 4 – Tel. 0721 887845-847 – museocivico@comune.fano.pu.it

