Viola la sorveglianza speciale e si aggira a Falconara con arnesi da scasso, arrestato dai Carabinieri

FALCONARA MARITTIMA – Nel tardo pomeriggio di ieri, i militari della Tenenza di Falconara Marittima hanno arrestato, per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli, un 75enne anconetano, gravato da numerosi precedenti penali. L’uomo, conosciuto alle cronache come “il ladro gentiluomo”, nel tardo pomeriggio è stato sorpreso in strada a bordo della propria autovettura a Falconara in via Flaminia, nonostante gravato dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l’obbligo di permanere nel comune di Ancona. All’esito di perquisizione personale e del veicolo, il 75enne è stato anche trovato in possesso di 9 chiavi passepartout e vari strumenti da effrazione, tutto posto sotto sequestro.

Terminata la stesura degli atti dell’arresto, l’uomo è stato quindi riaccompagnato presso la propria abitazione nel capoluogo, in regime di arresti domiciliari. Questa mattina il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto, disponendo la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Trattandosi di provvedimento precautelare adottato nella fase delle indagini preliminari, a favore della persona arrestata vige il principio di non colpevolezza, sino a sentenza definitiva di condanna.

