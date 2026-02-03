In preda ad una furia incontenibile aggredisce una barista ed i Carabinieri, arrestato a Jesi

JESI – Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Jesi hanno arrestato, per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, un 26enne di origini russe, già gravato da precedenti penali, domiciliato ad Amandola.

Una gazzella dell’Arma è intervenuta presso il bar dell’area di servizio di via Marconi, dove era stata segnalata la presenza dell’uomo che, in stato di psicoagitazione causato da abuso di alcolici, stava importunando gli avventori arrivando persino a lanciare oggetti all’indirizzo della barista per costringerla a versargli ancora da bere.

All’arrivo dei Carabinieri, il giovane si è dapprima mostrato collaborativo salvo poi cambiare repentinamente atteggiamento, scagliandosi violentemente contro i militari dell’Arma e rendendo pertanto necessario contenerlo all’esito di una breve colluttazione. I Carabinieri hanno riportato solo delle lievi escoriazioni mentre nessuno dei presenti nel bar ha subito conseguenze fisiche. Lo straniero è stato quindi tratto in arresto e trattenuto in cella di sicurezza per la notte.

Questa mattina il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto, disponendo a carico dell’uomo la misura dell’obbligo di presentazione giornaliera presso la Stazione Carabinieri di Amandola.

Trattandosi di un provvedimento precautelare adottato nella fase delle indagini preliminari, a favore della persona arrestata vige il principio di non colpevolezza, sino a sentenza definitiva di condanna.

