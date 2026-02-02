I Libri Brutti di Auroro Borealo protagonisti al Teatro di Chiaravalle

Il musicista, performer e creatore della fortunatissima pagina “Libri Brutti” porterà in scena il suo spettacolo “Auroro Borealo Legge Libri Brutti” e ritirerà il premio Riso di Carta 2026

CHIARAVALLE – Nel programma del 43° Gran Carnevale di Chiaravalle la ProLoco Chiaravallese inserisce dal 2013 uno spazio dedicato alla letteratura umoristica e alla comicità, il Premio Riso di Carta. Quest’anno il riconoscimento va ad Auroro Borealo e al suo “Libro brutto dei libri brutti”.

Lo Spettacolo: un archivio collettivo di orrori letterari

Venerdì 13 febbraio (ore 21:30) Auroro Borealo ritirerà il premio a Chiaravalle, dove porterà in scena il suo spettacolo AURORO BOREALO LEGGE LIBRI BRUTTI al Teatro Giacconi. Il format, nato su Instagram e in breve tempo diventato un fenomeno da oltre 100mila follower, trova la sua dimensione più autentica ed esilarante dal vivo. Oltre all’incredibile collezione personale di Auroro, il pubblico è invitato a partecipare attivamente portando i propri “libri brutti” da casa, dando vita a un divertentissimo e imprevedibile archivio collettivo di copertine kitsch, titoli improbabili e contenuti memorabilmente sbagliati. Uno spettacolo che celebra le biblioteche dell’orrore con intelligenza e risate, trasformandole in puro intrattenimento.

Auroro Borealo: un artista poliedrico e “diversamente bello”

Performer, cantautore, DJ, divulgatore, podcaster, discografico, stanco, ipocondriaco e povero, Auroro Borealo porta avanti da anni una personale ricerca sul “diversamente bello”. Nel 2018 ha fondato la pagina Instagram Libri Brutti, oggi seguita da oltre 100.000 follower, diventata anche un podcast di successo e un libro pubblicato da Blackie Edizioni. Dal 2006 gestisce orrorea33giri.com, archivio storico delle più incredibili perle della discografia italiana. Ha pubblicato 6 album, fondato l’etichetta Talento, ed è l’ideatore di rubriche cult e contenuti virali che spaziano dai “Literal video” a “10 minuti di fettine panate”. Nel 2025 ha portato a teatro “Auroro – Il Musical”, un musical con un cast di 40 persone.

Lo spettacolo gode del patrocinio del Comune di Chiaravalle e del supporto di Gigolè Store -abbigliamento e diavolerie varie.

Le prevendite sono attive sul circuito Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Giacconi.

