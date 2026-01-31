Avviato dall’assemblea regionale il Tavolo di lavoro strategico per il rilancio del Partito Democratico

ANCONA – Si è svolta oggi presso la Conero Break di Ancona l’assemblea regionale del PD Marche, aperta ai segretari di circolo e agli amministratori locali, sul futuro del partito dopo la sconfitta alle regionali del 2025.

La Segretaria regionale Chantal Bomprezzi ha tracciato un bilancio dei quasi tre anni di mandato, pe ha analizzato le ragioni della sconfitta e ha ribadito la necessità di rafforzare il radicamento territoriale contro l’avanzata della destra nei comuni.

Proposto l’avvio di un “Tavolo di lavoro strategico unitario per il rilancio del PD Marche”, condiviso con il partito nazionale e aperto alle personalità più autorevoli del partito, per ricostruire in maniera unitaria le fondamenta organizzative e politiche del PD Marche. Immaginato come un “cantiere aperto dopo uno scossone politico”, il Tavolo avrà il mandato di sostenere le amministrative 2026, affrontare i congressi provinciali, costruire un’opposizione concreta, guidare la campagna per il NO al referendum sulla giustizia. Sul referendum, è stata annunciata l’adesione all’iniziativa del comitato regionale per il NO del 12 febbraio e una mobilitazione dei circoli PD nel weekend del 7 e 8 febbraio.

“Le Marche hanno bisogno di un PD forte, unito e radicato – ha sottolineato la Segretaria regionale –. Dico no ai capibastone, ai contifici, ai Segretari passacarte. Dico sì a un gruppo dirigente regionale che oggi più che mai deve essere unito e lavorare insieme. Con il nuovo anno lavoriamo al rafforzamento del PD Marche”.

Proposta anche dalla Segretaria una Rete degli amministratori del PD Marche, per rafforzare il radicamento nei territori, e l’elaborazione di un documento di proposte su temi chiave come economia e sanità da presentare insieme al gruppo consiliare in direzione regionale.

L’assemblea ha ribadito l’impegno per le alleanze di centrosinistra nelle amministrative e per la mobilitazione nazionale promossa da Elly Schlein in vista delle politiche.

Il PD Marche promuove così una fase di rilancio: un partito inclusivo, al servizio dei territori, pronto a essere pungolo critico della destra e laboratorio di proposte concrete.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati