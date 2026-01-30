Conad raccoglie 147.000 euro a sostegno dell’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona

ANCONA – CIA-Conad e Conad Adriatico annunciano oggi la raccolta di 147.000 euro nel territorio provinciale di Ancona a sostegno dell’Ospedale Pediatrico “G. Salesi”, a seguito dell’iniziativa “Facciamo sentire il nostro amore” attiva nel periodo natalizio dello scorso anno.

Ciò è stato reso possibile grazie alla generosità dei clienti Conad, che anche quest’anno hanno sostenuto l’iniziativa collezionando le campanelle di Natale, ispirate ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney, una linea di 13 soggetti realizzati in plastica riciclata (ABS).

Durante l’operazione, i clienti Conad potevano ricevere una campanella di Natale e devolvere 50 centesimi in beneficenza, offrendo un sostegno concreto a chi lavora ogni giorno per i bambini ricoverati.

«Anche quest’anno il contributo dei nostri clienti e l’impegno quotidiano dei nostri Soci ci ha permesso di raggiungere risultati straordinari di partecipazione e di generosità. Ne siamo particolarmente orgogliosi, perché testimonia la forza del legame profondo che unisce Conad al territorio — ha dichiarato Luca Panzavolta, amministratore delegato di CIA-Conad —. È un risultato che ci spinge a continuare su questa strada, rendendo più sereno possibile il percorso ospedaliero dei più piccoli e investendo nel benessere delle Comunità che abbiamo l’onore di servire ogni giorno».

«Crediamo che il vero valore di un’impresa si misuri nella sua capacità di generare un impatto positivo e duraturo per le Comunità. La raccolta solidale a favore degli ospedali di tutta Italia è la manifestazione di questo principio: grazie alla partecipazione di tutti, abbiamo trasformato un semplice gesto d’acquisto in un atto di amore, destinando risorse preziose a chi lavora per la salute dei più piccoli — ha commentato Antonio Di Ferdinando, amministratore delegato di Conad Adriatico —. Questo traguardo non è solo di Conad, ma appartiene a ogni persona che ha contribuito, dimostrando che insieme possiamo davvero fare la differenza e migliorare la qualità della vita nei nostri territori».

L’iniziativa si inserisce nel progetto che l’insegna porta avanti dal 2021 a livello nazionale per supportare gli ospedali impegnati in progetti pediatrici su tutto il territorio italiano. Quest’anno la raccolta totale ha superato i 3,6 milioni di euro, il risultato più alto delle cinque edizioni, contribuendo a portare il totale complessivo a oltre 11,5 milioni di euro.

La raccolta solidale rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati