Anche la Regione è impegnata al rilancio sanitario di Cagli

CAGLI – Il Movimento Spontaneo per la Sanità Pubblica ha iniziato le scorse settimane un nuovo giro di incontri con i consiglieri regionali dei vari gruppi per esporre le problematiche del territorio.

In merito alle questioni inerenti la sanità oggi il Movimento Spontaneo è anche stato informato dal sindaco di Cagli Alberto Alessandri in merito ai lavori per la realizzazione della nuova struttura che ospiterà i servizi sanitari a Cagli, lavori che stanno procedendo speditamente per rispettare i tempi previsti dalla normativa europea.

Il Sindaco ha partecipato – invitato dall’Assessore regionale Francesco Baldelli – ad un sopraluogo al cantiere (assieme ai tecnici della Regione) dove sono in corso i lavori per ospitare la Casa di Comunità e l’Ospedale di Comunità dove è già stata completata la struttura portante e sono iniziati gli interventi per le opere murarie interne del piano terra, lavori questi che richiedono tempi molto più brevi rispetto i precedenti.

L’assessore ha confermato ad Alessandri il finanziamento di 4 milioni di euro destinati alla messa a norma del vecchio Ospedale Angelo Celli finanziamento che è a disposizione della AST di Pesaro. Il Sindaco ha ricordato di seguire con particolare attenzione anche il problema dei servizi sanitari attualmente presenti e di quelli che dovranno poi essere ospitati nel nuovo presidio sanitario, problematica questa che sta particolarmente a cuore al Movimento Spontaneo Sanità ed alla collettività di Cagli e di tutto il territorio in quanto sono proprio i servizi offerti quelli che danno risposte alle esigenze delle persone.

In particolare Alessandri ha ricordato di essere in contatto per queste problematiche con l’assessore alla Sanità che ha invitato a Cagli. Il Movimento Spontaneo per la Sanità Pubblica continua per parte sua a seguire le problematiche sanitarie del territorio proseguendo il confronto con Regione, Unione Montana, Comune e consiglieri regionali di tutte le parti politiche sollecitando la attenzione della quale tutto il territorio del Catria e Nerone necessita.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati