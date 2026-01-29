Serfilippi: “A Fano la promozione turistica nel segno di Vitruvio”

FANO – «Presentiamo il nuovo programma degli eventi della città nel segno di Vitruvio, una scoperta che ha già cambiato e cambierà le prospettive di Fano nel mondo». Così il Sindaco Luca Serfilippi dal palco del Teatro della Fortuna, durante la presentazione di “Fano 2026. Un anno di grandi eventi nel cuore di Vitruvio”, il calendario che raccoglie gli appuntamenti principali che animeranno la città nel corso dell’anno.

Nel corso dell’intervento, il Sindaco ha lanciato anche la proposta di convocare gli Stati Generali della Cultura e del Turismo, per avviare un confronto ampio e operativo con tutti i soggetti del territorio: «È il momento in cui tutti, nessuno escluso, dobbiamo sederci allo stesso tavolo e programmare il futuro. La Basilica di Vitruvio cambia gli scenari economici e le prospettive del territorio: insieme agli stakeholder, alle associazioni di categoria e alle realtà che lavorano tutto l’anno sulla promozione e sull’accoglienza, dobbiamo aggiornare le linee turistiche e di sviluppo da oggi in poi, con una visione comune e ambiziosa».

«La scoperta della Basilica ci consegna una responsabilità e un’occasione unica. La promozione turistica della città ruoterà attorno a questo patrimonio, perché non si tratta solo di un ritrovamento archeologico: è un cambio di prospettiva, è una nuova narrazione che può portare Fano al centro dell’attenzione culturale internazionale. Siamo pronti per proiettare Fano in una dimensione internazionale» ha aggiunto Serfilippi.

Nel calendario 2026 trovano spazio i grandi appuntamenti che caratterizzano l’identità fanese, con le rispettive date: Carnevale di Fano (1, 8 e 15 febbraio), Festa d’Amore a Fano (14 febbraio), Brodetto Fest (30-31 maggio, 1-2 giugno), Passaggi Festival della Saggistica (dal 24 al 28 giugno), La Fano dei Cesari (dal 4 al 12 luglio), Fano Jazz by the Sea (dal 18 al 26 luglio), fino alle festività con Natale a Fano (dal 28 novembre 2026 al 6 gennaio 2027). Accanto a questi, il calendario include anche manifestazioni e rassegne diffuse su tutto l’anno, pensate per rendere Fano sempre più attrattiva in ogni stagione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati