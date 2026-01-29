Gene Guglielmi, Stefano Spazzi e BeatleSenigallia alla Libreria Fogola di Ancona con Poesia e Musica

ANCONA – Sabato, presso la Libreria Fogola-Ubik di Corso Mazzini 80 ad Ancona, BeatleSenigallia partecipa al Recital Poetico Musicale ‘Quando la Poesia diventa Musica’, con Gene Guglielmi (narrazioni) e Stefano Spazzi (chitarra e voce).

Nel corso della manifestazione ‘BeatleSenigallia 2025’, nella raffinata cornice della Rocca Roveresca di Senigallia, ‘Quando la Poesia diventa Musica’ riscosse un enorme successo: era il 6 settembre 2025 e tutto ebbe inizio con l’introduzione di Paolo Molinelli, le narrazioni di Gene Guglielmi, la chitarra e voce di Stefano Spazzi e lo ‘Special Guest’ Paolo Fornaroli che accompagnò Stefano nell’interpretazione di ‘Sogna‘, la canzone di BeatleSenigallia.

Il Recital Poetico Musicale verrà a grande richiesta riproposto in Ancona, nella prestigiosa Libreria Fogola, traendo spunto dal nuovo libro di poesie di Gene Guglielmi dal titolo “Valle San Martino-Una Terra di Mezzo 1977-2022” (Pietro Macchione Editore), pubblicato il 25 febbraio 2025 con opere grafiche di Emanuele Iob.

Gene Guglielmi, classe 1947, è architetto, docente universitario, autore di numerose pubblicazioni sia di saggistica che di storia dell’arte, poeta e cantautore.

E’ balzato alla notorietà in piena era beat dopo essere stato scoperto da Carlo Alberto Rossi e lanciato nella trasmissione Rai di Mike Bongiorno “Giochi in famiglia”.

Tra il 1966 e 1967 è diventato un’icona giovanile “di protesta” con la canzone “I capelli lunghi”, per piazzare poi in classifica “E voi e voi e voi”, “Mini mini mini” e “Preghiera Beat”, prima di collocarsi nel panorama cantautorale dei decenni successivi.

Stefano Spazzi, classe 1970, è avvocato, cantautore “anconetano doc”, con radici musicali affondate saldamente nel beat e nella canzone d’autore.

La sua è una passione iniziata nella seconda metà degli anni ottanta che, con il passare del tempo, è diventata un’attività professionale a tutti gli effetti, tanto da portarlo a collaborare con una serie di artisti di levatura nazionale ed internazionale (Luciano Rossi, Gene Guglielmi, Pino Gulizia, John La Barbera negli Stati Uniti d’America, Bobby Posner dei Rokes, Marco Grati dei Via Verdi, Antonello Mazzeo storico batterista di Franco Califano, ecc.).

Numerosi e molto belli i libri che ha pubblicato (‘Ancona Beat’, ‘Quando c’era Villa Sorriso’, ‘Beat in Rosa’, ‘Diamond from my Side-I Via Verdi’ e ‘Arcipelago Mod’).

Ma è con l’attività cantautorale che Stefano Spazzi raggiunge livelli davvero ragguardevoli, incluse le numerose collaborazioni con BeatleSenigallia fra le quali spicca la meravigliosa canzone ‘Sogna-by BeatleSenigallia feat. Stefano Spazzi’ (lanciata in anteprima a ‘BeatleSenigallia 2025’ prima del concerto di Francesco Baccini).

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati