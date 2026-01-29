Baldelli (FdI): “In arrivo 1,6 milioni di euro per interventi nelle Marche”

ROMA – “Il ministero della Cultura – afferma Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d’Italia – ha stanziato 1 milione 682 mila euro a favore delle Marche per interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nel triennio 2025–2027.

“Le risorse saranno destinate a interventi di grande rilievo storico e simbolico: il restauro del Monumento ai Caduti di Ancona e del Museo Archeologico Nazionale di Ascoli Piceno, la ristrutturazione di un immobile storico di Magliano di Tenna e la valorizzazione della Dama del Flabello di San Costanzo.

“Si tratta di un investimento concreto sulla cultura, sulla memoria e sull’identità dei territori marchigiani, a conferma dell’attenzione del Governo – conclude Baldelli – verso la salvaguardia e la valorizzazione dei beni storici e artistici”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati