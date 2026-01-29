Autoarticolato finisce fuori strada, recuperato dai Vigili del fuoco / VIDEO

FABRIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 10 lungo la Strada provinciale 16 Varano – Campodiegoli per un autoarticolato finito fuori dalla carreggiata, con semirimorchio in bilico e fuoriuscita parziale del carico, costituito da bobine di carta.

La squadra di Fabriano, con l’ausilio dell’autogru proveniente da Ancona, ha provveduto a mettere in sicurezza l’automezzo ed a ricondurlo sulla sede stradale.

La strada è rimasta chiusa per tutta la durata dell’intervento. Presenti sul posto gli agenti della Polizia locale.

