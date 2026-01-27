Cartapesta torna a Fano, il premiato docufilm sul Carnevale in sala fino al 15 febbraio

FANO – In occasione del Carnevale di Fano 2026 “Cartapesta”, il pluripremiato docufilm dedicato all’anima più profonda della manifestazione fanese, torna sul grande schermo con nuove proiezioni presso il Masetti Cinema. Dopo aver girato il mondo raccogliendo decine di riconoscimenti il film, da domenica 25, è rientrato in programmazione cittadina offrendo al pubblico l’occasione di riscoprire la tradizione popolare che stiamo vivendo in questi giorni attraverso uno sguardo contemporaneo, poetico e rigoroso.

Spiegano gli autori, Andrea Lodovichetti, Luca Caprara e Nicola Nicoletti: «l’intenzione del nostro lavoro è stata quella di proporre una sorta di dialogo continuo tra tradizione e innovazione, tra passato e presente, tra la memoria dei maestri e la curiosità dei giovani apprendisti. Con l’aggiunta di un’amalgama di realtà e finzione, di tangibile e di onirico. Il tutto sullo sfondo sfavillante del prezioso patrimonio artigianale dei nostri Maestri carristi che non può e non deve andare perduto. Siamo contentissimi e riteniamo sia propria questa energia ad aver suscitato tale grande entusiasmo in eventi e festival cinematografici e culturali di tutto il mondo».

Carmine Imparato di Masetti Cinema puntualizza: «d’accordo con la produzione, si è pensato di proporre il film anche nelle mattinate delle domeniche carnevalesche; ci sembrava piacevole la possibilità di gustare la pellicola, con la sua parte storica e la sua parte di finzione, per poi entrare nel vivo di ciò che si è appena visto, vissuto, appreso sul grande schermo approfittando anche della vicinanza della sala con il viale delle sfilate».

Accanto alle proiezioni tradizionali sono previste sessioni dedicate alle scuole elementari, medie e superiori della provincia, da concordare direttamente con Masetti Cinema. Si sottolinea infatti anche il valore pedagogico della pellicola: «Crediamo che questo film, specie per i più giovani, possa essere uno strumento di educazione allo sguardo. Invita ad osservare, a cogliere i dettagli, a leggere le immagini come testi ricchi di significato e nello stesso tempo celebrare la nostra storia cittadina». Oltre ai numerosi festival che continuano a selezionare e premiare Cartapesta, il film sta suscitando l’interesse di Istituti Italiani di Cultura, Ambasciate e Consolati con cui il regista Lodovichetti ha personalmente intrecciato rapporti dal giorno del lancio ufficiale, il 1 aprile 2025. Nei prossimi mesi lo stesso Lodovichetti inizierà inoltre un “tour” internazionale tra Università e Istituti di Cultura, con uno spettacolo-lezione sulla creatività, la scrittura e il linguaggio audiovisivo dal titolo “Un piccolo gioco segreto e quasi infantile”. In questo contesto verranno proiettati, quando possibile, anche “Cartapesta” e “Pescamare”, il precedente premiato lavoro sulla marineria fanese.

Gli appuntamenti già confermati presso Istituti ed organi culturali che includono quindi anche la promozione della città attraverso l’audiovisivo, si terranno a Sydney, Colonia, Belgrado e Monaco, mentre sono in fase di programmazione ulteriori tappe in Indonesia, Canada, Spagna, Francia ed Inghilterra.

Una vittoria collettiva visto che da quasi un anno, grazie a “Cartapesta” e a chi ha voluto sostenerlo, il Carnevale di Fano sta beneficiando di una promozione innovativa, concreta e capillare, ottenendo una visibilità internazionale senza precedenti per l’evento e per il territorio.

Queste le date delle prossime proiezioni cittadine: domenica 1 febbraio: ore 10.30; giovedì 5 febbraio: ore 21.15; domenica 8 gennaio: ore 10.30; sabato 14 febbraio: ore 16.30; domenica 15 febbraio: ore 10.30. I biglietti sono acquistabili anche online su www.masetticinema.it – Per prenotazioni scolaresche: scuole@masetticinema.it

