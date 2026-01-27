martedì, Gennaio 27, 2026
Ultimo:
CRONACAIN PRIMO PIANOPERGOLA

Anziana gravissima dopo una ferita alla testa: arrestata la badante

www.laltrogiornale.it

PERGOLA – Clamoroso colpo di scena dopo il ritrovamento, in un’abitazione di Pergola, di un’anziana, trovata con una profonda ferita alla testa.

I carabinieri, al termine di brevi indagini, hanno arrestato la badante della donna con l’accusa di tentato omicidio.

Le condizioni dell’anziana donna, prontamente soccorsa e trasportata all’Ospedale regionale di Ancona, restano molto gravi.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it