A San Lorenzo in Campo c’è la Stanza dei Francobolli / FOTO

SAN LORENZO IN CAMPO – Nel cuore delle Marche, la città di San Lorenzo in Campo presenta al mondo una delle più straordinarie opere filateliche e artistiche mai realizzate: la Stanza dei Francobolli, ospitata a Palazzo della Rovere.

Concepita e realizzata tra il 1932 e il 1934 da Agostino Ghilardi, con la collaborazione di Gaetano Damiani, la Stanza raccoglie quasi 97.000 francobolli di fine XIX e inizio XX secolo, tutti utilizzati nella corrispondenza dell’epoca, disposti su pareti e soffitto in autentici mosaici che raccontano la storia locale e nazionale: dalla cartina d’Italia agli stemmi comunali, dalla lupa capitolina allo stemma sabaudo.

Dopo decenni di chiusura al pubblico, la Stanza è stata recentemente restaurata e riallestita, grazie all’impegno dei Narratori del Territorio della Pro Loco e al sostegno dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Davide Dellonti, tornando accessibile a studiosi, appassionati e visitatori.

Questa opera costituisce un unicum mondiale, un patrimonio culturale che merita di essere conosciuto, studiato e valorizzato a livello internazionale, offrendo un’esperienza unica nella storia, nell’arte e nella cultura italiana.

Un sincero ringraziamento va al Sindaco Davide Dellonti e alla sua amministrazione, per aver reso possibile la conservazione e la valorizzazione di questo straordinario tesoro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati