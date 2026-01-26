Quattro auto coinvolte in un incidente sotto la galleria, un ferito portato in ospedale

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, alle ore 8:56, per un incidente stradale avvenuto all’interno della galleria Orciani, in direzione Ancona, che ha coinvolto quattro autovetture.

La squadra di Ancona ha provveduto all’estricazione di una persona, in collaborazione con il personale sanitario del 118, e alla successiva messa in sicurezza dei veicoli e dello scenario. L’infortunato è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

