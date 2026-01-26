Comunità energetica rinnovabile, prorogati i termini per la manifestazione di interesse al partenariato pubblico-privato

Proroga fino al 12 febbraio per favorire la partecipazione degli operatori già interessati e garantire condizioni ottimali nel rispetto dei tempi concordati con la struttura commissariale

FABRIANO – Il Comune di Fabriano ha prorogato i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative al partenariato pubblico-privato (PPP) per la Comunità Energetica Rinnovabile “Città Appenninica”. La proroga è finalizzata a garantire condizioni ottimali per una partecipazione consapevole e competitiva, anche in funzione del nuovo cronoprogramma approvato dalla struttura commissariale e del riscontro avuto sinora dal mercato.

La nuova scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissata a giovedì 12 febbraio 2026, ore 12.00, prorogando il termine inizialmente previsto per il 29 gennaio. L’avviso esplorativo è finalizzato alla selezione di un “candidato promotore” per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER) da gestire tramite la Comunità Energetica.

La scelta dell’Amministrazione comunale si inserisce in un percorso improntato alla massima trasparenza e apertura, volto a consolidare la CER “Città Appenninica” come modello innovativo di produzione e condivisione dell’energia, con ricadute positive sul territorio e sulla comunità locale.

«Abbiamo ritenuto importante concedere più tempo agli operatori – dichiara la sindaca di Fabriano, Daniela Ghergo – anche alla luce dell’interesse già manifestato da più soggetti. La Comunità Energetica è un progetto strategico per Fabriano e vogliamo che nasca su basi solide, condivise e di qualità».

«La proroga – sottolinea il vicesindaco e assessore all’Innovazione e alla Transizione Ecologica, Gabriele Comodi – va nella direzione di valorizzare al massimo le potenzialità del partenariato pubblico-privato, favorendo la presentazione di proposte in grado di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo locale».

Il progetto è finanziato nell’ambito del Bando PNC Sisma – CER e prevede un investimento complessivo di 2.839.177,50 euro, con un contributo pubblico pari al 40%. La procedura di selezione avverrà tramite analisi comparativa da parte di un apposito Nucleo di Valutazione; il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l’Ing. Paola Bartolini, Settore Governo del Territorio – Urbanistica, Ambiente e Mobilità. Tutte le informazioni di dettaglio, la documentazione e gli atti ufficiali sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Fabriano oppure cliccando sul seguente link

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati