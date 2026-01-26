Cappelletti e Bartera hanno proposto un eccellente spettacolo a San Severino Marche

Di fronte ad un numeroso pubblico presentato un “Viaggio musicale tra Medioevo e Rinascimento”

SAN SEVERINO MARCHE – Nell’aula magna della sede di San Severino Marche, l’Uteam, Università della terza età dell’Alto maceratese, ha avuto l’onore di presentare ad un pubblico numeroso, lo spettacolo intitolato “Viaggio musicale tra Medioevo e Rinascimento”.

A proporlo il duo artistico “Anima antica”, costituito da Romualdo Cappelletti, ai flauti, e da Rino Bartera, al guitarlele, che ha eseguito, con grande maestria, sedici brani del suo repertorio.

Cappelletti e Bartera, suonatori e narratori, hanno affascinato il pubblico che ha dimostrato attenzione e grande interesse.

Il Cda dell’Uteam e la presidente professoressa Anna Vissani ringraziano i due artisti esprimendo loro stima e apprezzamento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati