Un’auto in fiamme nel pomeriggio tra Marotta e Fano

MONDOLFO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 15 lungo l’autostrada A14, in direzione Nord tra i caselli di Marotta-Mondolfo e Fano, per l’incendio di un’autovettura.

Sul posto sono intervenute le squadre di Fano e Senigallia, che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme ed alla messa in sicurezza del veicolo.

Presenti gli agenti della Polizia Autostradale ed il personale della Società autostrade.

Durante le operazioni di soccorso la circolazione è stata regolata con l’apertura di una sola corsia di marcia. Non si segnalano persone coinvolte.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati