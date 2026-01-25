domenica, Gennaio 25, 2026
Tragico incidente nella mattinata alla periferia di Apecchio

APECCHIO – Questa mattina, alle 9,30 i Vigili del fuoco di Cagli sono intervenuti sulla strada provinciale 90 a seguito di un incidente che ha visto coinvolta una vettura finita fuori strada per circa 50 metri su un campo prospiciente.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri il conducente finiva sotto l’auto e da lì i pompieri lo estraevano consegnandolo al personale sanitario che, purtroppo, ne constatava il decesso.

 

