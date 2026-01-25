Rompere il silenzio su Gaza è ancora possibile

Grande partecipazione a Fano all’incontro con il senatore Marco Croatti

FANO – Si è svolto a Fano l’incontro pubblico dedicato alla situazione a Gaza e in Palestina, promosso dal Gruppo territoriale di Fano e Valli del Metauro e del Cesano. Un appuntamento molto partecipato, che ha visto la presenza di numerosi cittadini e cittadine, tra cui anche un gruppo di ragazze e ragazzi che ha seguito con grande attenzione e coinvolgimento il racconto e le testimonianze proposte nel corso della serata, un segnale importante, vuol dire che c’è una generazione che rifiuta l’indifferenza e che chiede verità, giustizia e responsabilità politiche.

L’iniziativa ha confermato quanto sia forte, anche a livello locale, il bisogno di informazione, confronto e consapevolezza su un conflitto che continua a produrre sofferenza, vittime civili e violazioni dei diritti umani, spesso nell’indifferenza del dibattito pubblico nazionale e internazionale.

Momento centrale della serata è stata la testimonianza del senatore Marco Croatti, che ha raccontato la propria esperienza diretta nella Global Sumud Flotilla per Gaza. Un racconto intenso, umano e politico, che ha restituito la dimensione concreta della solidarietà internazionale e l’urgenza di continuare a denunciare ciò che sta accadendo, rompendo il muro del silenzio e della disinformazione.

Continuare a raccontare e informare è un dovere perché il silenzio non può essere un’opzione di fronte a una tragedia umanitaria di queste dimensioni. Incontri come questo dimostrano che esiste una comunità viva, che vuole capire, discutere e prendere posizione.

