A San Leo un successo che ha diffuso in note la cultura della bellezza

di VITO PIEPOLI

SAN LEO – L’Accademia Distretto della Musica APS (https://www.ddmv.it/) ha festeggiato con grande soddisfazione la conclusione della rassegna musicale “I Colori Della Musica”, che si è svolta nel comune di San Leo (Rn) da dicembre a gennaio, nella maestosità del Duomo e nella suggestiva cornice della Sala Concerti del Palazzo Mediceo.

Un evento di grande successo, che ha visto un notevole coinvolgimento del pubblico locale, appassionati e famiglie, con un’affluenza in costante crescita.

Durante le quattro settimane di appuntamenti si è spaziato dal classico allo swing, portando a San Leo qualità, passione e armonia.

Da oltre dieci anni attiva sul territorio con sedi a Bellariva, San Leo e San Clemente, l’associazione Accademia Distretto della Musica APS, continua a perseguire il suo obiettivo di portare la musica ovunque, non solo come scuola ma anche attraverso produzioni concertistiche di varia natura.

La scuola di musica, riconosciuta e accreditata dalla Regione Emilia-Romagna, collabora con il prestigioso Conservatorio di Pesaro, permettendo agli studenti di sostenere esami interni presso le strutture dell’associazione.

L’Accademia Distretto della Musica offre un progetto di educazione permanente, dall’alfabetizzazione musicale, propedeutica musicale e allo strumento, ​​​ percorsi preaccademici, formazione orchestrale, alla specializzazione e alla formazione e tirocinio dei docenti di musica.

Un ulteriore passo importante è stato fatto quest’anno, grazie alla collaborazione con Rai Cultura, che ha permesso di ampliare la produzione televisiva dell’Accademia.

“La rassegna – ha dichiarato il direttore artistico Anacleto Gambarara – ha rafforzato ancora una volta il ruolo dell’Accademia Distretto della Musica APS nel promuovere la cultura musicale e il senso di comunità nel territorio. Ringraziamo di cuore tutti gli artisti, le istituzioni, il Comune di San Leo, San Leo 2000, la parrocchia di San Leo e il parroco don Giuliano per la concessione del Duomo, i media che hanno puntualmente garantito la copertura di ogni appuntamento, gli sponsor Officina Tecnica e MOR-FER, e naturalmente il nostro pubblico. Arrivederci alla prossima edizione!”

Per info è possibile contattare la segreteria attraverso WhatsApp +39 329 6436995 o via email all’indirizzo info.ddmv@gmail.com

