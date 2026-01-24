Mangialardi: “Gravissimi ritardi nella realizzazione della Casa di Comunità di Chiaravalle”

di MAURIZIO MANGIALARDI*

CHIARAVALLE – Sono tornato, a distanza di sei mesi dall’ultimo mio sopralluogo, presso il sito dove dovrebbe sorgere la nuova casa di comunità di Chiaravalle.

Le case di comunità rappresentano il futuro della medicina del territorio e, come più volte sottolineato anche dall’assessore Calcinaro, rappresentano una delle soluzioni al sovraffollamento dei pronto soccorso.

L’Unione Europea ha finanziato attraverso il PNRR la realizzazione di 29 case di comunità nella nostra Regione. Un investimento molto significativo, ma con criteri e scadenze ben definite: le opere devono essere terminate entro il 30 giugno e rendicontate entro il 31 agosto 2026.

Mancano dunque solo 5 mesi alla scadenza e questa che vedete nelle foto è la situazione del cantiere (in realtà mai iniziato) a Chiaravalle. Una recinzione con un cartello messo qualche settimana fa in cui si indica come data presunta dei lavori il 9 dicembre, mentre in realtà qui non si sono mai visti né operai, né macchinari e nemmeno sono state avviate le opere propedeutiche alla costruzione dell’edificio che dovrebbe ospitare la Casa di Comunità.

La data di consegna indicata è il 26 aprile 2027, ovvero un anno dopo il termine ultimo stabilito dall’Europa.

Andando avanti di questo passo rischiamo di perdere i fondi PNRR.

Non solo. Ogni giorno di ritardo di questi lavori è un giorno in più di emergenza dei pronto soccorso e di perdurante difficoltà del servizio sanitario regionale.

Ritardi che i cittadini pagano in prima persona, e che la Regione rischia di dover pagare caro a livello finanziario nel caso in cui, per via dei ritardi, fosse costretta a restituire i fondi all’Unione Europea.

*Consigliere regionale

