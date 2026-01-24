domenica, Gennaio 25, 2026
Incendio all’interno di un capannone per la lavorazione del legno

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi, intorno alle ore 15:30, in via della Ferrovia, per un principio d’incendio all’interno di un capannone adibito alla lavorazione del legno.
La squadra di Ancona, con l’ausilio di due autobotti, ha provveduto allo spegnimento delle fiamme ed alla messa in sicurezza dell’area coinvolta.
Danni da fumo sulla struttura. Sul posto la Polizia di Stato. Non si registrano persone coinvolte.

 

