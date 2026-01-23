Doppio appuntamento sabato al PalaBrasili di Ancona per la boxe marchigiana

ANCONA – Sabato 24 gennaio presso il PalaBrasili, sede della Nuova Pugilistica Dorica, il Comitato Regionale Marche della Federazione Pugilistica Italiana, guidato dal presidente Giacomo Bugaro, presenta un evento volto a dare voce ad uno sport che merita la massima attenzione per la sua capacità di inclusione e per documentare il suo impatto sociale nella nostra regione.

L’evento si svolgerà in due tempi. In primis Irma Testa, prima pugile a rappresentare l’Italia alle Olimpiadi, con un curriculum impressionante: Rio 2016, bronzo a Tokio 2020, campionessa mondiale 2023, per due volte campionessa d’Europa, soprannominata “Butterfly” per la sua leggerezza ed agilità, terrà uno stage tecnico, teorico e pratico, con approfondimento su tattiche e tecniche nel pugilato dilettantistico con focus sulle differenze fra i due sessi e sparring a coppie.

Al termine della stage il Comitato Fpi Marchigiano premierà gli atleti che nel corso dello scorso anno si sono particolarmente distinti con la conquista di titoli o medaglie. Fra i professionisti: Charlemagne Metonyekpon, campione Europeo Silver e IBF nei superleggeri ed Eros Seghetti, campione Italiano nei mediomassimi.

Per quanto riguarda i dilettanti: Valentina Marra, bronzo agli europei under 23; David Palombini e Ilary Ciobotaru oro ai campionati italiani under 15; Sante Josef Spinelli, argento ai campionati italiani under 15; Leon Mengoni e Joshua Spinelli, bronzo ai campionati italiani under 15; Mattia Bruno, argento ai campionati italiani under 17; Gregorio Marucci, Tamara Salerno e Rocco Santilli bronzo ai campionati italiani under 17; Salah Ben Zahouane, argento ai campionati italiani under 19; Nicolò Corallini, bronzo ai campionati italiani under 19; Fall El Ousmane, bronzo ai campionati italiani elite.

Un anno, quello passato, con risultati di rilievo che hanno compreso tutte le categorie, dai professionisti ai dilettanti, che può essere annoverato, senza tema di smentita fra quelli più soddisfacenti.

Alla premiazione hanno assicurato la loro presenza le autorità civili e sportive unitamente ai tanti tesserati e simpatizzanti della “noble art”.

