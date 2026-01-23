sabato, Gennaio 24, 2026
Ultimo:
CRONACAIN PRIMO PIANOMAIOLATI SPONTINI

Canna fumaria in fiamme, danneggiata anche una parte del tetto dell’abitazione

www.laltrogiornale.it

MAIOLATI SPONTINI – I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera poco dopo le ore 21.00 in via Torrette, nel comune di Maiolati Spontini, per l’incendio della canna fumaria di un’abitazione.

Le fiamme hanno interessato anche una parte della struttura in legno del tetto.

Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Jesi, con il supporto del personale dalla sede centrale di Ancona con l’autoscala, ha spento le fiamme ed effettuato la messa in sicurezza della copertura dell’immobile che risulta non fruibile.

Presente sul posto anche il funzionario dei Vigili del fuoco di servizio.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it