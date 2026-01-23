Arrestato ad Osimo dai Carabinieri l’autore di una truffa on-line

Aveva messo in vendita dei pezzi di ricambio inesistenti. Condannato a 8 mesi di reclusione

OSIMO – I Carabinieri della Stazione di Osimo hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Ancona a carico di un 51enne, originario della provincia di Napoli ma residente a Osimo, condannato per un truffa on-line commessa nel marzo del 2021.

Nella circostanza l’uomo aveva falsamente messo in vendita, attraverso il marketplace di un noto social network, alcuni pezzi di ricambio per auto ad un prezzo particolarmente vantaggioso. Alla finta inserzione aveva abboccato un fabrianese, che seguendo fedelmente le istruzioni ricevute aveva pagato l’importo dovuto effettuando una ricarica di 250 euro su una carta di credito prepagata riconducibile al venditore.

Ovviamente dopo il pagamento l’inserzionista si era reso irreperibile e dei ricambi venduti si era persa ogni traccia. A seguito di condanna definitiva, l’arrestato dovrà scontare 8 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati