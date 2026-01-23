A scuola di legalità con i Carabinieri di Fabriano

Il Maggiore Carlo Mentuccia ha incontrato gli studenti dell’IPSIA di Fabriano in un confronto/dibattito su bullismo, alcol, droga e guida pericolosa

FABRIANO – Una mattinata di confronto ieri tra 50 studenti dell’IPSIA Milani di Fabriano e i Carabinieri della locale Compagnia. È stato il Maggiore Carlo Mentuccia, accompagnato dal Luogotenente Carica Speciale Giuseppe Alesci, a tornare per un giorno tra i banchi di scuola per analizzare assieme ai ragazzi temi “caldi” come il bullismo, la diffusione di nuove droghe e il consumo smodato di alcol nonché gli effetti devastanti che le dipendenze da sostanze nocive hanno sulla sicurezza stradale. Gli argomenti, trattati senza filtri nel corso dell’incontro, hanno consentito ai presenti di sviluppare una serie di riflessioni sulle ragioni profonde del disagio giovanile, che conducono spesso a comportamenti dannosi e pericolosi.

“Non si è trattato certo di una lezione – ha commentato il Maggiore Mentuccia – bensì di un confronto aperto nel quale abbiamo provato a superare ogni distanza con i ragazzi, invitandoli a riflettere sulle conseguenze disastrose che la fascinazione verso ciò che è proibito può generare. Questi incontri sono per noi Carabinieri straordinari laboratori di pensiero oltre che concreti punti di osservazione sulla realtà poiché ci consentono di mettere a fuoco l’esistente attraverso l’interazione con le nuove generazioni e di sostenerle e aiutarle, in un tutt’uno con scuola e famiglia, a costruirsi un futuro solido, prendendo consapevolezza dei rischi e scegliendo quindi di percorrere la strada della legalità e del rispetto per gli altri”.

