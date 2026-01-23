A Mondolfo l’Amministrazione comunale investe nella riqualificazione di Via San Michele

Continua l’opera di valorizzazione del centro storico in uno dei Borghi più Belli d’Italia

MONDOLFO – Un nuovo, importante tassello si aggiunge al percorso di valorizzazione del centro storico di Mondolfo. Nella giornata di oggi, il Vicesindaco Alice Andreoni e l’Assessore Tiritiello, accompagnati dai tecnici comunali, hanno effettuato un sopralluogo in Via San Michele per definire gli ultimi dettagli prima dell’avvio dei lavori.

L’intervento riguarda un tratto di circa 160 metri situato lungo le mura storiche del borgo. L’obiettivo principale è la sostituzione dell’attuale manto in asfalto (ormai ammalorato e incongruo rispetto al contesto circostante) con una pavimentazione nobile in porfido con disegno tradizionale a coda di pavone. Una scelta architettonica ed estetica coerente con il prestigio di Mondolfo, inserito nel circuito dei “Borghi più belli d’Italia”, capace di restituire decoro e armonia al contesto urbano e di valorizzare il cammino di ronda.

Oltre al recupero del camminamento, il progetto include fondamentali opere infrastrutturali come la regimazione delle acque – per una migliore gestione delle acque meteoriche – e la predisposizione per il nuovo impianto di illuminazione a LED, che verrà completato in una fase successiva.

L’opera ha un valore complessivo di circa 190.000 euro, stanziati interamente con risorse del bilancio comunale. Il cantiere aprirà i battenti tra circa trenta giorni e la durata prevista è di 4 mesi. L’andamento dei lavori verrà monitorato costantemente per ridurre al minimo i disagi per i residenti, con la consapevolezza che il risultato finale rappresenterà un vanto per tutta la comunità mondolfese.

“Si tratta di un intervento atteso da anni dai cittadini di Mondolfo, un’opera che la comunità locale auspicava da tempo e che oggi, finalmente, viene realizzata.” Ha dichiarato il Vicesindaco Alice Andreoni. “Riqualificare Via San Michele significa investire sulla bellezza e sull’identità del nostro borgo. Sostituire l’asfalto con il porfido lungo le mura storiche è un atto di cura verso il nostro patrimonio che residenti e turisti chiedevano da tempo. Un segnale concreto e una visione chiara di questa Amministrazione del futuro del nostro centro storico: vogliamo che ogni angolo del nostro borgo, tra i più belli d’Italia, rifletta il prestigio e la storia che custodisce”.

