A Fano spiegazioni guidate gratuite nei pressi degli scavi di Piazza Costa

FANO – Grazie alla collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, già da questo fine settimana saranno proposti momenti di divulgazione culturale dedicati alla Basilica di Vitruvio, nei pressi degli importanti ritrovamenti emersi dagli scavi di piazza Andrea Costa.

Le spiegazioni guidate, gratuite e aperte a tutti, saranno curate dagli archeologi della cooperativa adArte e offriranno l’opportunità di conoscere da vicino una delle scoperte più rilevanti degli ultimi anni. Pur non essendo previsto l’accesso diretto all’area di scavo, i partecipanti potranno osservare i ritrovamenti dall’esterno, ascoltare le illustrazioni degli esperti e comprendere il valore storico, archeologico e culturale del sito.

Gli appuntamenti sono in programma: sabato 24 gennaio alle ore 15.00, 15.45 e 16.30; domenica 25 gennaio alle ore 10.00, 10.45 e 11.30.

«Tengo a ringraziare la Soprintendenza per la disponibilità e la collaborazione» dichiara il sindaco Luca Serfilippi. «Questa iniziativa è un’occasione preziosa per restituire alla comunità un patrimonio straordinario che appartiene alla nostra storia più profonda. La scoperta della Basilica di Vitruvio non è solo un evento archeologico di rilievo nazionale, ma un simbolo dell’identità culturale della nostra città. Grazie al lavoro degli archeologi rendiamo possibile un’esperienza di conoscenza e partecipazione aperta a tutti, perché vogliamo che questa scoperta sia sempre più accessibile, condivisa e vissuta come bene comune».

L’assessore alla Cultura Lucia Tarsi aggiunge: «Siamo pronti ad accogliere visitatori e appassionati per questo primo appuntamento di divulgazione, insieme alle archeologhe e agli archeologi impegnati negli scavi. In questo fine settimana la città offrirà anche ulteriori opportunità di visita e accesso ai luoghi della cultura».

Sarà infatti possibile visitare il Museo della Via Flaminia, ospitato all’interno delle strutture archeologiche dell’Arco di Augusto, con contenuti multimediali dedicati al patrimonio archeologico cittadino e ai principali monumenti, a partire dalla Basilica di Vitruvio. Aperto anche il Museo del Palazzo Malatestiano: nella sezione archeologica sono conservati reperti di particolare rilievo provenienti dagli scavi cittadini. Sarà inoltre visitabile l’area sotterranea di Sant’Agostino che, alla luce della nuova scoperta, potrebbe essere identificata con il Tempio di Giove.

Nelle stesse giornate saranno aperte anche la Chiesa di San Pietro in Valle e la Chiesa di San Francesco.

Da sabato 24 gennaio, in concomitanza con la ricollocazione della Pala di Durante e il nuovo apparato allestitivo nella Chiesa di Santa Maria Nuova, sarà possibile ammirare nuovamente l’opera del Perugino. Sempre da sabato 24 gennaio sono inoltre previste visite accompagnate dedicate agli altari di Perugino e Giovanni Santi presenti in chiesa. Le visite si svolgeranno in due turni: sabato alle ore 17.00 e 17.45; domenica alle ore 10.30 e 11.15.

Per informazioni e per l’acquisto dei biglietti delle strutture che prevedono ingresso a pagamento è possibile consultare il sito del Museo Civico: https://museocivico.comune.fano.pu.it/en/

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati