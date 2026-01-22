Domenica a Belvedere Ostrense la commemorazione della morte di Euro Tarsilli, carabinieri ucciso dai terroristi

BELVEDERE OSTRENSE – Il Comune di Belvedere Ostrense ha preso parte alla cerimonia di commemorazione svoltasi a Monteroni d’Arbia in ricordo di Euro Tarsilli e Giuseppe Savastano, i carabinieri uccisi 44 anni fa da un commando dell’organizzazione terroristica “Prima Linea” durante una rapina.

Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili e militari, familiari dei caduti e numerosi cittadini. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Belvedere Ostrense ha voluto essere presente per rendere omaggio ai due Carabinieri e rinnovare il valore della memoria, quale fondamento della coscienza civile e democratica. A portare i saluti istituzionali è stato il Vice Sindaco Andrea Montesi.

Il ricordo del concittadino Euro Tarsilli, cui è stata conferita la Croce al Valor Militare alla Memoria sarà rinnovato anche a Belvedere Ostrense domenica 25 gennaio, in occasione della cerimonia commemorativa organizzata per l’anniversario della sua morte. Il programma prevede il ritrovo alle ore 9,30 in Piazza Martiri Patrioti con il sindaco Sara Ubertini e l’Amministrazione Comunale, le autorità civili e religioese, per la deposizione di fiori e gli onori militari presso la stele a lui dedicata, cui farà seguito la consegna delle borse di studio “E. Tarsilli” presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “G. Rossini” di San Marcello.

Un momento di memoria condivisa che intende rendere omaggio al sacrificio di Euro Tarsilli e trasmettere alle nuove generazioni i valori della legalità, del servizio allo Stato e del rispetto delle istituzioni.

